Javi Muñoz: "Me decanté por el Getafe porque Bordalás es muy exigente y al final el equipo siempre da guerra"

Este jueves, Javi Muñoz, reciente fichaje del Getafe, ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE, donde ha respondido a las preguntas de Santi Duque y Gemma Santos. El centrocampista madrileño aseguraba que "echa de menos jugar en su lugar de origen". "El Getafe viene haciendo las cosas muy bien durante muchísimo tiempo en Primera División. El míster es muy exigente, es muy competitivo y al final el Getafe siempre da guerra, por eso me decanté por el equipo", explicaba.

Javi Muñoz habla también del buen ambiente del equipo madrileño: "Tuve de compañero a Jaime Mata, también otros que han pasado por aquí, por las filas del Getafe. Y siempre me han hablado muy bien de la cercanía, de la unión que tiene este grupo y nada, la verdad que vino muy convencido y la verdad que estoy muy contento de este primer mes que llevo aquí como jugador del Getafe".

Bordalás en la dirección del getafe

El entrenador del conjunto madrileño, Bordalás, ya les ha dado las primeras pautas de cara al inicio de la Liga: "No hemos especificado, así que nos ha dicho en alguna ocasión que el jugador que más adapte a distintas posiciones, pues, tiene más opciones de jugar". "Yo el año pasado jugué hasta de posiciones que no había jugado en mi vida, intento adaptarme siempre e intentar ayudar al equipo, así que yo estoy más que capacitado y disponible para lo que haga falta".

(EPA) EFE El entrenador del Getafe, José Bordalás, durante el encuentro de LaLiga entre RCD Mallorca y Getafe CF

ARRANCA LA LIGA

Del primer partido contra el Celta contra de este domingo, el futbolista ha comentado: "No, el equipo se ha preparado bien solo pensamos ahora mismo en el partido del domingo en Vigo de intentar sacar los 3 puntos y luego todo sobre la marcha, pero ahora centraos en este inicio de liga".

En cuanto a la preparación de este mes de pretemporada, el centrocampista ha dicho: "Bien, muy bien. La verdad que sí, es un míster exigente, que no te deja relajarte". Y agregaba: "Que de primer día incide mucho en lo que quiere del jugador y en eso estamos, intentando adaptarnos lo más rápido posible para sobre todo dar esas cosas que nos pide y la verdad que contento".

Entrevista a Javi Muñoz

A lo que añadió: "La verdad que las primeras semanas sobre todo cuestan un poquito más porque la exigencia es dura, pero bueno, luego las piernas ya se van acostumbrando y seguramente que esto de aquí a un mes, mes y medio, pues estemos como aviones".

"Como aquel que dice y todo esto que estamos haciendo ahora al principio es de cara a la temporada para que luego tengamos ese punto físico superior a los demás". El jugador finalizó la entrevista con lo siguiente: "La verdad que hay una unión muy grande en el vestuario y la verdad que futbolísticamente hablando, muy buenos peloteros".

El villarreal-Barcelona de miami

Sobre el tema de que el partido entre el Villarreal y el Barça se pueda jugar en Miami, Javi Muñoz no está muy al tanto de lo ocurrido: "Bueno, yo la verdad que no tengo muchísima información de este tema. Nos ha comentado un poco David en el vestuario, que la semana que viene tendrán una reunión con AFE y demás, así que estamos un poco pues a la espera de de saber más cosas, y ya veremos a ver qué pasa".