Albiol aclara su salida del Villarreal y raja de Marcelino: "No había razones"

Raúl Albiol, ya desvinculado del Villarreal, donde no jugó el último tramo por decisión de Marcelino García Toral, confesó este jueves que está en forma para jugar y que su "sueño" es volver a hacerlo en Italia. "La idea es seguir jugando. El sueño es hacerlo en Italia", declaró el central, que hará 40 años en septiembre, en una entrevista con 'Corriere dello Sport'.

"Quiero aclarar una cosa: no dejé de jugar por una lesión ni por ningún problema físico. Estaba muy bien y estoy muy bien. Después de toda la primera vuelta como titular, el entrenador me dijo que no volvería a jugar. Y no por mi rendimiento, sino por motivos personales. No había razones deportivas ni físicas. Por eso quiero seguir", añadió.

El campeón de Europa y del mundo con España no piensa en retirarse. "Nunca lo he pensado. Nunca. Nunca. Sigo siendo competitivo. Solo ha terminado mi contrato con el Villarreal y ahora estoy a la espera", explicó. "Mi familia y yo tenemos un sueño: terminar en Italia. En Nápoles estuvimos muy bien, es un país muy parecido a España. Nuestra puerta siempre está abierta para Italia. Y queremos mudarnos todos juntos", insistió.

Cordon Press Raúl Albiol, durante su despedida del Villarreal el pasado mes de mayo.

El excapitán 'groguet' aseguró que está en buena forma: "Entreno en Valencia todos los días, dos veces al día. Tengo mi preparador e instalaciones a mi disposición. Por supuesto, los días son más largos cuando entrenas solo, pero estoy tranquilo y muy motivado. Lo fundamental es estar bien mentalmente". "Ningún club que me haya fichado se ha quejado nunca de mí. Es imposible: siempre estoy dispuesto a darlo todo y a superar los límites. Si trabajase en un club, sé que sin duda me ficharía. Repito: es imposible equivocarse", señaló.