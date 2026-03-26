Gran Canaria activa la alerta por desprendimientos con 34 presas aliviando agua: "No está prohibido acceder al interior de la isla, pero es peligroso"

El Cabildo de Gran Canaria solicitará la desactivación del nivel dos del Plan Insular de Emergencias (PEIN) para pasar a una situación de alerta por desprendimientos. Esta decisión llega tras constatar una mejora progresiva del tiempo y una reducción de las incidencias provocadas por la borrasca Therese. Así lo ha anunciado el presidente del Cabildo, Antonio Morales, tras la reunión de coordinación de emergencias de este miércoles, confirmando que la borrasca "ha perdido su potencial de hacer daño".

EFE Charca de Maspalomas. EFE/ Quique Curbelo

Riesgo "enorme" en las carreteras de la cumbre

Supone un enorme riesgo transitar por las carreteras del interior de la isla" Antonio Morales Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Pese a la mejora, Antonio Morales ha lanzado una advertencia clara y ha insistido en la recomendación de no subir a la cumbre. "Estamos en alerta por desprendimiento. Supone un riesgo enorme transitar por las carreteras del interior de la isla en la actualidad", ha aseverado el presidente. El Cabildo subraya que, aunque no está prohibido, quienes decidan acceder al interior de la isla deben ser conscientes del peligro.

Morales ha recalcado que las vías no se encuentran en las mejores condiciones, lo que incrementa la posibilidad de accidentes. "La carretera no está en las mejores condiciones, existe un riesgo serio de desprendimiento", ha insistido. Por ello, ha pedido a los ciudadanos que asuman la realidad del peligro si acuden a ver los saltos de agua en las presas, tanto para ellos como para sus acompañantes.

EFE La borrasca Therese sigue causando fuertes lluvias en Canarias

El final de la borrasca y el balance de daños

Según ha explicado el presidente, la isla sigue en un contexto de inestabilidad, pero los núcleos convectivos y las estructuras tormentosas relevantes ya no rodean Gran Canaria. Las precipitaciones que se esperan para el fin de semana serán débiles y asociadas a los vientos alisios, no a la borrasca Therese. Además, se ha informado de un deslizamiento de tierra en tres puntos distintos en la zona de la Hiedra, en San Mateo, que pudo afectar a varias viviendas.

Actualmente, un total de 34 presas de la isla continúan aliviando agua y están siendo monitorizadas, especialmente las de la zona norte. Los caudales en los principales barrancos han descendido; en Arguineguín ya no hay desbordes y se trabaja en reabrir accesos, mientras que las presas de Las Niñas, Fataga, La Sorrueda y Ayagaures alivian con normalidad.

Cabildo de Gran Canaria Los equipos de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria trabajan para habilitar pasos alternativos en vías cortadas, como la GC-608 o la GC-60,por la borrasca Therese.

15 carreteras cortadas y núcleos con acceso controlado

En cuanto a la red viaria, la cifra de vías cerradas ha bajado de 24 a 15 carreteras cortadas. Las autoridades prevén seguir abriendo tramos a partir de mañana y contemplan actuaciones de urgencia en La Culata, Ariñez, la GC-607 (cumbre), Ayacata-Tejeda y la GC-500 en Temisas.

Los núcleos de Ayagaures y Arguineguín mantendrán esta noche controles de acceso solo para residentes, con una reapertura total prevista para mañana. Mientras tanto, en La Culata ya se ha habilitado un paso alternativo para los vecinos, y la carretera de El Hornillo está despejada, a la espera de que la decisión municipal permita el acceso.