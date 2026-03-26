Consuelo, 97 años en el quinto aniversario de la residencia Rey Ardid de Huesca: "Ahora es mi hogar"

La residencia Rey Ardid de Huesca celebra estos días su quinto aniversario, un hito que conmemora la apertura de un centro que, bajo la gestión de la Fundación Rey Ardiz, ha apostado desde sus inicios por un modelo de atención personalizada y cercana. Según explica su directora, Valvanera Díez, el crecimiento progresivo del centro, que cuenta con 160 plazas, permitió desde el principio cultivar un trato individualizado. "Hemos intentado mantener a lo largo de estos años esa personalización, esa cercanía con los residentes. Ya somos muchos y es un poquito más difícil, pero logramos mantener que se sientan en su casa", afirma Díez.

COPE V Aniversario de la Residencia Rey Ardid Huesca

Un refugio en el tramo final de la vida

La directora subraya que la llegada a la residencia suele producirse en situaciones de sufrimiento y necesidad. "Nadie viene a una residencia por gusto, sino por necesidad", destaca. El centro acoge tanto a residentes que ingresan con plena autonomía como a un alto número de personas muy dependientes que se encuentran en el tramo final de su vida, lo que exige un alto nivel de atención sanitaria y, sobre todo, un equipo humano implicado.

Nadie viene a una residencia por gusto, sino por necesidad" Valvanera Diez Directora de la residencia Rey Ardid

Para garantizar la calidad de los cuidados, la residencia cuenta con una plantilla de 80 trabajadores que incluye un equipo de limpieza, auxiliares, cocina y un completo equipo técnico. La motivación del personal es una prioridad para la dirección, ya que considera que realizan "un trabajo como de mucha trascendencia, de mucha calidad para la vida de las personas". Este equipo técnico está formado por tres profesionales de enfermería, un psicólogo, una terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta, que disponen de instalaciones como un gimnasio y consulta de enfermería para desarrollar su labor.

Una de las claves del modelo es la estrecha colaboración con el centro de salud de Los Olivos. Valvanera Díez agradece y destaca esta relación, que se materializa en la visita diaria de los cuatro médicos de atención primaria que tienen cupo de residentes. "Tenemos una cercanía de los médicos de atención primaria, vienen cada día. Hay una comunicación fenomenal con ellos y los residentes tienen mucha tranquilidad en ese sentido", asegura la directora, lo que permite ofrecer "un servicio de mucha calidad".

Tres días de celebración

COPE Usuarios de la residencia Rey Ardid de Huesca

Para conmemorar este quinto aniversario, la residencia ha organizado un programa de celebraciones de tres días. Los festejos incluyeron un bingo musical para las familias y la entrega de diplomas personalizados. Además, los propios residentes han preparado durante la última semana un obsequio especial: unos jabones con los colores institucionales de la fundación presentados en una bolsa conmemorativa.

El acto central ha contado con la presencia de representantes del patronato de la Fundación Rey Ardid y de la directora del área de mayores, que agrupa a casi 25 residencias. Durante el evento, un residente invidente ha ofrecido una actuación de bandurria y Consuelo Gallego, una residente de origen venezolano, ha recitado una poesía. El momento más emotivo ha sido la entrega de un centro de flores a los dos residentes más antiguos del centro: una de ellas con un deterioro cognitivo avanzado y Tomás, que ingresó junto a su esposa, ya fallecida, y que ha rehecho su vida en la residencia.

Tras el acto, los asistentes han disfrutado de un aperitivo, mientras que los residentes han tenido una comida especial. Por la tarde, las familias han sido invitadas a una merienda y, como broche final, al día siguiente el músico Ramón Flores ha ofrecido un concierto que los mayores esperaban con gran ilusión.

La voz de la experiencia: 'Ahora es mi hogar'

Una de las protagonistas del aniversario es Consuelo Gallego, una mujer venezolana "de mucha cultura y recorrido en su país" que ha encontrado en Huesca su hogar. Consuelo, que llegó a la residencia hace casi un año al no tener a nadie que pudiera cuidarla en casa tras el fallecimiento de su marido, ha sido la encargada de recitar una poesía en el acto central. Su discurso ha querido reflejar "lo bien que funciona la residencia" y la belleza de su entorno, algo que para ella "es poesía".

Al principio con resignación, y ya después me he acostumbrado, y es mi hogar aquí" Consuelo Gállego Usuaria de la residencia Rey Ardid

Consuelo reconoce que la adaptación no fue inmediata, pero el tiempo y el apoyo de los suyos lo han cambiado todo. "Al principio con resignación, y ya después me he acostumbrado, y es mi hogar aquí", confiesa. Se encuentra bien y cuenta con el apoyo incondicional de su familia, en especial de su hija, que vive en España y la visita a diario. "Yo le digo a veces, no vengas si se te hace difícil, y ella dice: 'No, es que es por mí que yo vengo'", relata Consuelo, para quien este apoyo ha sido fundamental en su proceso de aceptación.