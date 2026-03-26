El corazón económico de la Semana Santa de Córdoba late en sus negocios más icónicos

La Semana Santa de Córdoba es mucho más que fervor religioso y esplendor estético. Existe un componente ritual que lleva a los cordobeses a negocios icónicos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad, lugares que evocan olores a azahar e incienso y sabores que han marcado a generaciones.

El sabor de la tradición

Uno de estos templos laicos es el mítico bar Bocadi, abierto desde 1959. Sus trabajadores afrontan estos días con entusiasmo. "Estamos superpreparados, contentísimos", afirma María Ángeles, una de sus empleadas, quien subraya la simbiosis del local con la festividad: "Sin Bocadi, no sería la Semana Santa lo mismo, por lo menos en Córdoba". Los bocadillos de atún con tomate, panceta y tortilla siguen siendo los protagonistas.

Sin Bocadi, no sería la Semana Santa lo mismo, por lo menos en Córdoba" Mariángeles Bocadi

Al sabor de los bocadillos se une el sonido crujiente de las pipas, otro clásico de la semana. Desde el quiosco 'Palacio de los Caramelos' de Las Tendillas, Angustias confirma el aumento de las ventas. "Se vende bastante, bastante más de lo normal", asegura. La bebida y los frutos secos son los productos estrella, con la esperanza de que el buen tiempo acompañe, ya que "el año pasado sí hubo días de agua y se deslució bastante".

Innovación para vestir la tradición

El esplendor estético también impulsa la economía. La floristería Pin Sapo trabaja para cofradías de toda Andalucía, incluyendo Granada, Sevilla y Málaga. Luis, su responsable, explica que, aunque el clavel y el iris son importantes, su sello es la innovación. "Nos destacamos por utilizar flores traídas de Ecuador o Tailandia, como las orquídeas o la rosa colombiana", comenta. Este enfoque, asegura, es lo que les ha dado una identidad propia.

Utilizamos flores traídas de Ecuador o Tailandia como las orquídeas o la rosa colombiana" Luis Pinsapo decoración

El universo del cofrade

Para los devotos y participantes, tiendas como 'Todo Cofrade' son indispensables. Alejandro, su responsable, describe el ritmo frenético: "Ahora mismo vamos sin parar, la tienda está llena". Los productos más recurrentes son los capirotes, guantes e incienso. El negocio no se detiene en todo el año gracias a su página web, que permanece activa constantemente.

Además de los artículos tradicionales, este año han introducido una novedad para los más atrevidos: unos muñecos personalizables con la cabeza grande, al estilo de los populares Funko, que se pueden adaptar "con los colores de cualquier hermandad", añade Alejandro.

En definitiva, la Semana Santa en Córdoba conforma un universo que va más allá de lo religioso, un ecosistema económico y social tan arraigado que resulta indispensable para la identidad de la ciudad y de sus habitantes.