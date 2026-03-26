La Catedral de Sevilla lleva la Semana Santa a todo el mundo con más de 60 horas de emisión en directo

El Cabildo Catedral de Sevilla ha impulsado un año más un ambicioso dispositivo de producción audiovisual con motivo de la Semana Santa. La programación, disponible en el canal de YouTube de la Catedral, supera las 60 horas de emisiones en directo con una cobertura continua de todas las celebraciones y del paso de las hermandades por el interior del templo.

Catedral de Sevilla Medios audiovisuales de la Catedral de Sevilla

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Vía Sacra y con ella el Cabildo subraya su voluntad de "hacer accesible la experiencia de la Semana Santa a los fieles enfermos más allá de las fronteras físicas de la Catedral".

Hacer accesible la experiencia de la Semana Santa a los fieles enfermos"

Desde el Cabildo destacan que esta iniciativa responde a una evolución en la forma de comunicar la vida de la Catedral. "Nuestro objetivo es que la experiencia de la Semana Santa pueda vivirse también a distancia, sin perder su profundidad espiritual ni su valor cultural", ha señalado el delegado de medios y portavoz del Cabildo, Marcelino Manzano.

Nuestro objetivo es que la experiencia de la Semana Santa pueda vivirse también a distancia"

Innovación tecnológica al servicio de la tradición

El despliegue técnico para el proyecto Vía Sacra incorpora 24 cámaras ubicadas estratégicamente. Entre las novedades de este año se incluye una nueva cámara de exteriores que proporcionará planos de la Giralda con los repiques de campanas y se habilitará un espacio como sala de prensa.

Catedral de Sevilla Medios audiovisuales de la Catedral de Sevilla

Además, se incluirán rótulos para identificar cada hermandad. La señal será distribuida a 9 cadenas de televisión y diversas plataformas, destacando la retransmisión por el canal UNIVISIÓN, líder de contenidos en español en el continente americano.

Una programación que abarca toda la Semana Santa

Las emisiones cubrirán desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Se ofrecerán en directo las principales celebraciones litúrgicas, como la Misa de Palmas, la Misa Crismal, los Oficios del Triduo Pascual y la Misa de Resurrección. La Vigilia Pascual será retransmitida en directo para TRECE TV.

La estrategia se completa con una cobertura diaria en redes sociales con vídeos y momentos destacados. Asimismo, la web oficial de la Catedral recogerá galerías fotográficas y vídeos resúmenes de cada jornada, configurando un completo archivo visual de la Semana Santa sevillana.

Coordinación y seguridad

El operativo de seguridad, con más de 100 profesionales, incluye un refuerzo en los equipos de organización y vigilancia. Se contará también con un dispositivo sanitario en coordinación con el CECOP y el servicio 061 para garantizar el correcto desarrollo de todos los actos en el templo.