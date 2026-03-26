Detienen por tercera vez en un mes al ladrón de baterías de coche de Plasencia

Agentes de la Policía Nacional en Plasencia detuvieron el pasado lunes a un delincuente reincidente como presunto responsable de varios delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos. La actuación es el resultado de un dispositivo policial específico de seguridad y vigilancia que se desarrollaba desde hacía varias semanas.

En el operativo han participado agentes de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Plasencia. Gracias a este dispositivo se ha logrado la plena identificación del presunto responsable, quien ya había sido detenido el pasado 23 de febrero y el 13 de marzo mientras cometía el mismo tipo de delito: sustraer baterías de vehículos estacionados.

Acusado de 19 robos en dos meses

En las anteriores ocasiones fue puesto a disposición judicial, pero el juez decretó su puesta en libertad. Este lunes, los investigadores han detenido de nuevo al presunto autor, un varón de 46 años, imputándole otros 9 robos en interior de vehículo. Con estos, la cifra total asciende a 19 robos con fuerza cometidos en los últimos dos meses.

El principal objetivo del ladrón eran las baterías de los coches. Tras su última detención, el detenido pasó este pasado miércoles a disposición judicial, pero la autoridad judicial ha decretado nuevamente su puesta en libertad.