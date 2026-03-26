Detienen por tercera vez en un mes al ladrón de baterías de coche de Plasencia
El hombre de 46 años es el presunto responsable de 19 robos con fuerza en vehículos, pero el juez ha decretado nuevamente su puesta en libertad
Cáceres - Publicado el - Actualizado
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Agentes de la Policía Nacional en Plasencia detuvieron el pasado lunes a un delincuente reincidente como presunto responsable de varios delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos. La actuación es el resultado de un dispositivo policial específico de seguridad y vigilancia que se desarrollaba desde hacía varias semanas.
En el operativo han participado agentes de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Plasencia. Gracias a este dispositivo se ha logrado la plena identificación del presunto responsable, quien ya había sido detenido el pasado 23 de febrero y el 13 de marzo mientras cometía el mismo tipo de delito: sustraer baterías de vehículos estacionados.
Acusado de 19 robos en dos meses
En las anteriores ocasiones fue puesto a disposición judicial, pero el juez decretó su puesta en libertad. Este lunes, los investigadores han detenido de nuevo al presunto autor, un varón de 46 años, imputándole otros 9 robos en interior de vehículo. Con estos, la cifra total asciende a 19 robos con fuerza cometidos en los últimos dos meses.
El principal objetivo del ladrón eran las baterías de los coches. Tras su última detención, el detenido pasó este pasado miércoles a disposición judicial, pero la autoridad judicial ha decretado nuevamente su puesta en libertad.
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