El Grao de Castellón celebra su Semana Santa más singular a las puertas del 25 aniversario de su campanario

El Grao de Castellón se prepara para vivir una Semana Santa con identidad propia, desligada de las procesiones de la capital. Así lo ha explicado el rector de la parroquia de Sant Pere, Albert Arrufat, en una edición especial del programa Herrera en COPE Más Castellón, emitida desde Moll de Costa Eventos, en el Puerto de Castellón. Unas celebraciones que este año coinciden con los preparativos del 25 aniversario del campanario de la iglesia.

Una Semana Santa con sello propio

El pistoletazo de salida es el Divendres de Dolors, una tradición que se remonta a la posguerra. Según Arrufat, "es una tradición que en el Grao se ha mantenido con una cofradía pequeña". Esta procesión, que sale a las 21:00 horas, recorre las calles del distrito marítimo con la imagen de la Mare de Déu dels Dolors y ha evolucionado para incluir tanto a hombres como a mujeres entre sus cofrades.

A diferencia de Castellón, el Grao tiene sus propios actos centrales, como la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, también a las 21:00 horas, y el Encuentro del Domingo de Resurrección. Este último se celebra más tarde que en la capital, tras la misa de las 11:00, una costumbre heredada de cuando la corporación municipal asistía a ambos eventos. "El Grao siempre ha tenido una entidad propia que es característica", ha destacado el párroco sobre esta independencia.

El Grao siempre ha tenido una entidad propia que es característica" Albert Arrufat Párroco de Sant Pere

El campanario celebra sus bodas de plata

El párroco de Sant Pere, Albert Arrufat, junto al presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez

De forma paralela, la parroquia de Sant Pere se encuentra inmersa en los preparativos del 25 aniversario de su campanario. La torre, que quedó inacabada cuando se finalizó la iglesia en 1948, fue culminada a principios del año 2000 gracias al impulso de feligreses e instituciones como la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento y la Generalitat.

Los actos centrales tendrán lugar el fin de semana del 17 de mayo, con un espectáculo conmemorativo y una misa en homenaje a quienes colaboraron en el proyecto, aunque la fecha exacta del aniversario es el 21 de mayo. Albert Arrufat ha señalado que también se organizarán otros actos durante las fiestas de Sant Pere, aunque dependen de encontrar los 'recursos económicos' necesarios.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, presente en el programa, ha anunciado el apoyo de la institución. Ibáñez ha confirmado que el puerto "va a colaborar con una campana" para conmemorar la efeméride.