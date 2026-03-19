Advierten de que lo peor de la borrasca Therese aún no ha llegado a Canarias: “Se prevé una situación persistente”

La calma que ha predominado durante la mañana de este jueves en Canarias tiene las horas contadas. El delegado en el archipiélago de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), David Suárez, ha confirmado que la situación empeorará a partir del mediodía con la intensificación del viento, el mal estado de la mar y las precipitaciones debido al paso de un frente.

Una 'situación persistente'

Suárez ha explicado que se trata de una situación meteorológica que será duradera en el tiempo. 'Se prevé una situación persistente con el paso de distintas estructuras', ha detallado el delegado de la AEMET. Estos frentes afectarán con mayor virulencia a la isla de La Palma, la vertiente oeste de Tenerife y el suroeste de Gran Canaria.

En cambio, el impacto será menor en el nordeste de Tenerife, el norte de La Gomera y Gran Canaria, así como en Lanzarote y Fuerteventura. La AEMET mantiene activos avisos de nivel naranja por acumulados importantes de lluvia durante la próxima madrugada en las islas más afectadas.

Se prevé una situación persistente con el paso de distintas estructuras" David Suárez Delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología

Viento de más de 90 km/h y fuertes lluvias

En cuanto al viento, el delegado de la AEMET ha señalado que se esperan 'vientos que pueden superar los 90 kilómetros por hora en las zonas más expuestas', como las cumbres y las vertientes orientadas al suroeste. De hecho, durante la jornada de ayer ya se alcanzaron los 100 km/h en Izaña y a primera hora de este jueves se han registrado 90 km/h en las cumbres de Tenerife.

Las lluvias también serán protagonistas, especialmente a partir de mediodía. El frente ya está dejando precipitaciones en La Palma y se espera que, con el giro del viento a suroeste, las lluvias 'sean más intensas y más persistentes a lo largo de la tarde y próxima madrugada' en el sur y suroeste de Tenerife.

EFE

Nieve en las cumbres y cambio de temperaturas

La jornada de hoy será el día más frío de todo el episodio, lo que eleva la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve en las cumbres de La Palma y Tenerife, donde ya se han visto las primeras nevadas. Sin embargo, para mañana viernes se espera un ligero ascenso de las temperaturas debido a la llegada de 'un flujo más subtropical', según ha concluido David Suárez.