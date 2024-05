Jaka Lakovic: "Estoy viviendo el momento y ahora mismo está en Gran Canaria"

El Gran Canaria, clasificado para la fase por el título, afronta las dos jornadas que restan para acabar la fase regular de la temporada ante el Girona y Granada con el objetivo de conseguir plaza como cabeza de serie. Sobre esta opción, Jaka Lakovic señala que "debemos centrarnos en cada partido e intentar ganar para seguir con opciones".

Añade Lakovic que "las posibilidades existen, tanto para nosotros como para los otros equipos. En estas posibilidades podemos buscar nuestras oportunidades para ser cabeza de serie. Debemos saber también que, dentro de este círculo de equipos que se juegan ser cabeza de serie, tenemos el average perdido con varios. Tenemos que superarles, al menos, por un partido. Esto también depende de otros equipos, así que vamos a ver cómo acaba todo esto".

En relación al partido de este viernes ante Girona, el técnico del conjunto grancanario indica que "vamos con nuestra ambición al 100%, porque jugamos para acabar la liga regular de la mejor forma posible y en el mejor puesto posible, para afrontar el Playoff con buenas sensaciones".

El equipo mantiene una racha muy positiva como local, dos derrotas en toda la competición liguera. Para Lakovic un dato que "da mucho valor a nuestro equipo, pero mucho más a nuestra afición".

Del rival, el Girona, el entrenador del club isleño afirma que "tendremos que parar a sus creadores y proteger nuestro rebote defensivo para jugar a nuestro ritmo de partido. Tienen dos creadores de juego en Juani marcos y en Ike Iroegbu, tienen muy buenos tiradores con Gabe York y Susinskas. Por dentro, Khem Birch ha hecho un último partido muy bueno".

Sobre su futuro, Lakovic comenta que "yo estoy aquí. Estoy viviendo el momento y no pienso en nada más que no sea Gran Canaria. Es verdad que ya estamos hablando sobre el año que viene, porque son los deberes que debemos tener al día. Por ahora, este es mi presente y mi futuro. No hay ninguna novedad y no hay nada para comentar".

En el encuentro de la primera vuelta del campeonato de la Liga ACB el conjunto catalán venció al equipo grancanario por 88-64.