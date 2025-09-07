Doce detenidos y un herido: el balance de las protestas pro Palestina en la Vuelta Ciclista a su paso por Asturias

Doce detenidos y un hombre herido. Es el balance de incidentes que ha dejado el paso de la Vuelta Ciclista a España por Asturias. O, mejor dicho, las protestas pro Palestina y contrarias a la presencia de un equipo israelí -Premier Tech- en la ronda en las dos etapas con final en altos del Principado, que tuvieron que detenerse durante unos segundos por los manifestantes.

Lo más relevante ha sido lo sucedido en la 13ª etapa de la Vuelta, con salida en la localidad cántabra de Cabezón de la Sal y meta en el Angliru, disputada el viernes. Al inicio de la subida al alto, dos ciclistas que iban escapados del pelotón se vieron sorprendidos por una docena de manifestantes pro Palestina que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera.

Dos ciclistas escapados, detenidos en el angliru

Cortaron el paso, colocando una pancarta sostenida por seis de ellos; mientras que los otros seis se encadenaron entre sí. Esto obligó a que los dos ciclistas tuvieran que detener su marcha. El parón fue de menos de un minuto, gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil. Fueron arrestados, acusados de un delito de desórdenes públicos, y quedando en libertad pocas horas después.

EFE/ Juan González Protestas pro Palestina en la Vuelta a España, a su paso por Asturias

En la etapa del sábado -la 14ª, entre Avilés y La Farrapona-, varios centenares de manifestantes se concentraron en la salida de la etapa, con decenas de banderas palestinas y con proclamas como "boicot a Israel" o "Palestina vencerá". Con varios momentos de tensión, uno de los asistentes a las protestas necesitó asistencia médica, tras ser empujado y darse un golpe en la cabeza.

Además, parte del pelotón tuvo que ralentizar su marcha o, incluso, detenerla durante la salida neutralizada por las calles de Avilés.

El nombre de 'Israel', fuera de la vuelta

La presencia del Israel Premier Tech en la Vuelta ha hecho que la ronda española pase del terreno deportivo al político. El Gobierno del Principado, de hecho, se convirtió en el primer Ejecutivo autonómico de España en solicitar la salida del equipo de la competición; y ni el presidente Barbón ni ninguno de sus consejeros ha acudido a la entrega de premios (sí lo ha hecho la viceconsejera de Turismo).

EFE/ Juan González Un hombre herido en las protestas pro Palestina en la Vuelta a España, en Avilés (Asturias)

Ante esta tesitura, la dirección del equipo ha retirado el nombre de 'Israel' del maillot de sus ciclistas "para priorizar la seguridad de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en la Vuelta".