El Levante UD-Villarreal CF, al borde del aplazamiento por la alerta roja

El Levante-Villarreal programado para este domingo a las 18:30 horas en el Ciutat de València podría aplazarse después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya elevado a nivel rojo el aviso por fuertes lluvias, en una situación similar a la que obligó al aplazamiento del Valencia-Real Oviedo en Mestalla el pasado mes de septiembre.

Aemet ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia, y advierte de una situación muy adversa en las próximas 36 horas con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales.

Además, Protección Civil ha enviado, a las 19:23 horas de este sábado, un mensaje de alerta en el que advierte a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de mañana domingo, y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables.

Fuentes del Levante y del Ayuntamiento de València confirmaron que están pendientes de trasladar una decisión al respecto del encuentro que debe enfrentar al Levante y al Villarreal este domingo, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports.

En una situación parecida, con alerta roja en València, el Juez de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en coordinación con LaLiga, decretó el aplazamiento del Valencia-Oviedo en Mestalla el pasado 29 de septiembre, que se jugó un día después.