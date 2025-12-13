La borrasca Emilia pone a Cartagena en aviso por lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por riesgo de lluvia y tormentas en Cartagena para este domingo, 14 de diciembre. Se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros por hora. El aviso, calificado por la Aemet como "peligro bajo", estará vigente durante toda la jornada dominical y se extenderá hasta las seis de la mañana del lunes.

Este sábado la lluvia ha protagonizado varios momentos al mediodía y a primera hora de la tarde, aunque durante todo el día ha estado el cielo cubierto avisando de lo que llega durante los próximos días.

Dispositivo municipal y consejos

Ante esta previsión, el Ayuntamiento de Cartagena ha activado sus servicios municipales en fase de preemergencia. Como parte de las medidas, se procederá a balizar el perímetro de árboles de gran porte y al cierre de parques públicos. Además, se han recordado a la población los consejos habituales, como revisar bajantes y desagües, y evitar aparcar en ramblas.

Ayuntamiento de Cartagena Lluvia en Cartagena

Vías cortadas y precaución al volante

La Policía Local de Cartagena ha señalado varias vías a evitar en caso de lluvias torrenciales. Entre ellas se encuentran la N-301a a su paso por la Rambla de "El Albujón", la RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida, y el Camino XIV del Sifón desde la carretera de La Palma hacia Los Dolores, entre otras.

Los agentes también han hecho un llamamiento a extremar la precaución al volante, recordando que con lluvia la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce. Por ello, aconsejan evitar maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y asegurarse de que los neumáticos estén en buen estado.

Se insiste en que, bajo ningún concepto, se debe cruzar con un vehículo una vía anegada o un cauce de agua, por el riesgo de ser arrastrado por la corriente. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras en tiempo real en la web de la DGT antes de iniciar cualquier viaje.

El mercadillo navideño no abrirá sus puertas este domingo por la previsión de lluvia y para evitar incidencias provocadas por las inclemencias meteorológicas anunciadas para las próximas horas en Cartagena y comarca.