COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

NUEVO TRIUNFO ESPAÑOL

Marc Soler: "Ha sido una victoria inesperada"

El ciclista español del UAE se llevó el triunfo en la 14ª etapa de la Vuelta a España que finalizó en La Farrapona.

Marc Soler, durante una etapa del Tour de Francia
00:00
Descargar

Redacción Deportes Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

El español Marc Soler (UAE), vencedor este sábado en el Alto de La Farrapona, aseguró en meta que no era su "intención" meterse en una escapada y luchar por una victoria, pero que se ha metido por circunstancias, ha "sabido moverse" en ella y ha "podido rematar".

Marc Soler

EFE

Marc Soler

"No era mi intención meterme en una fuga porque quería trabajar para Joao (Almeida). Esta vez todo era para él, pero ha salido (Victor) Campenaerts (Visma), le he seguido, he sabido moverme y he podido rematar", dijo exultante y deseoso de "felicitar" a su "mujer porque hoy es su cumpleaños".

Soler no ha tenido claro, ni permiso de su equipo para seguir en busca del triunfo, hasta el final, ya que, "si atacaba Joao o se quedaba (Jonas) Vingegaard, tenía que parar".

En todo caso, Soler ha acabado "muy contento" con la que ha sido su cuarta victoria en la Vuelta a España, la séptima del UAE en esta edición de la carrera y la tercera española también en esta Vuelta 2025 después de las dos de su compañero Juan Ayuso.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking