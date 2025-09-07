Alberto Contador: "Creo que la UCI estará pensando en tomar alguna decisión viendo lo que está sucediendo con el Israel-Premier Tech"

Marc Soler ha conseguido la victoria este sábado en la 14ª etapa de la Vuelta a España que concluyó en La Farrapona. Un triunfo que el propio ciclista español calificó como "inesperada" en la línea de meta ante los medios de comunicación.

EFE Marc Soler celebra su triunfo en La Farrapona.

Y para repasar todo lo que está sucediendo en la carrera española, Alberto Contador ha atendido a Tiempo de Juego. "Baldestrone está luchando por entrar en el top ten, porque iba a ser la primera vez que no iba a haber un corredor español entre los diez primeros. Pero hemos visto una victoria de Marc merecidísima", empezó diciendo sobre el triunfo del ciclista español del UAE.

Y agregaba: "Creo que todo el mundo se alegra de la victoria porque, además, era una situación complicada. El UAE iba tirando por detrás y estuvo poniendo en peligro que Marc ganara o no. Y es normal que su equipo ya esté buscando la general, aunque Almeida al final no se ha movido. También pensábamos que Vingegaard iba a aplastar a sus rivales y Almeida ha conseguido salir muy vivo y fortalecido".

Sobre las opciones de ganar La Vuelta de Almeida, Contador comentó: "Le estamos viendo muy bien, pero dependerá todo de cómo evolucione la carrera. Almeida decía que tenía la esperanza de que Vingegaard acusara el cansancio del Tour y parece que no tiene la misma frescura. Pero con 48 segundos no es un escenario que le guste a Vingegaard, aunque no falla nunca y es mi favorito".

Luis Munilla también preguntó al exciclista sobre la salida de Juan Ayuso del UAE y explicó: "Creo que es la mejor solución para las dos partes. Y es una relación de la que ya vimos algunos roces hace dos años y, eso, nunca es bueno. En el equipo hay muchísima calidad y ese es uno de los motivos por los que llevan siete triunfos de etapas con cuatro corredores diferentes. Y todo eso hay que saber gestionarlo".

EFE Protestas a favor de Palestina en La Vuelta

Contador aprovechó el momento y mandó un consejo para Ayuso. "Debe encontrar su sitio. Si él tiene grandes ambiciones, pero en el mismo equipo tienes al mejor corredor del mundo, como es Pogacar, pues es una situación incompatible. Creo que Ayuso es un líder, pero debe encontrar el sitio donde pueda desarrollar todo su potencial", señalaba.

Para finalizar, Alberto Contador dio su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en La Vuelta con el Israel-Premier Tech y las protestas pro Palestina. "Parece que las protestas se han multiplicado en La Vuelta y creo que, mientras todas las manifestaciones sean pacíficas, no existe ningún problema. Al final, todos estamos viendo lo que está sucediendo. Y creo que desde la UCI, ahora mismo, estarán pensando en tomar alguna decisión".