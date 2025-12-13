Colunga: "No creo que sea justo que ellos hayan ganado"

La primera derrota de la era Adrián Colunga ya es una realidad. El entrenador del Real Murcia ha analizado la caída de su equipo ante el Sabadell, un resultado que, en su opinión, no fue justo. "No creo que sea justo que ellos hayan ganado, pero bueno, llegó la primera derrota", ha afirmado el técnico asturiano, quien ha añadido que ahora "lo importante es volver a levantarse".

Polémica arbitral

La jugada más controvertida del encuentro ha sido un posible penalti sobre Héctor Pérez en la segunda mitad. Colunga se ha mostrado convencido de la infracción y ha lamentado la decisión del colegiado de no revisar la acción. "Lo que vi, me pareció. No te puedo decir más, creo que era penalti, de hecho, lo vi luego repetido", ha declarado con rotundidad.

El técnico también ha sido preguntado por una posible tarjeta roja a Alberto González, una acción que el entrenador rival consideró clara. Sin embargo, Colunga ha descartado por completo esa apreciación: "Roja directa, Alberto. No, no, no, yo creo que no. En absoluto".

Cansancio y la vista en la Copa

El entrenador ha admitido el desgaste físico de la plantilla, señalando que hay "jugadores con muchos minutos" que han disputado cuatro partidos seguidos. Pese al cansancio, el foco ya está puesto en el siguiente reto: el partido de Copa del Rey del jueves contra el Betis. "Mañana toca recuperar, que esto no para", ha insistido.

Colunga ha justificado sus decisiones tácticas, como el cambio de Palmberg en la primera parte, que fue "puramente por el tema de la presión" para tener "más presencia arriba" y no un toque de atención. También ha explicado que las rotaciones se deben a la alta carga de minutos, pero ha dejado claro el objetivo: "Sacamos el once para ganar los partidos".