La presidenta de Cantabria avisa a la oposición de que puede haber elecciones pronto: "No tengo miedo a las urnas"

La presidenta de Cantabria y del Partido Popular de la región, María José Sáenz de Buruaga, ha reivindicado que no le "temblará la mano" para convocar elecciones anticipadas, aunque haya que repetirlas en 2027, si los partidos de la oposición se empeñan en "articular un gobierno en la sombra".

"Yo no tengo miedo a las urnas y mucho menos tengo miedo a la libertad, salga lo que salga", ha afirmado Buruaga en la comida de Navidad de los populares cántabros, que ha reunido a casi un millar de personas en el Hotel Milagros Golf de Mogro (Miengo). En su discurso, también ha subrayado que solo el PP puede "abrir un tiempo nuevo en España" frente a la "corrupción" que rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

un balance "positivo" del pp en 2025

Entre los asistentes a la comida de Navidad estaban los consejeros de su Gobierno, diputados, alcaldes y concejales cántabros. A todos ellos se ha dirigido la presidenta de Cantabria subrayando que el PP representa la "mejor política", con una gestión que ha demostrado que "se puede impulsar la inversión pública, sanear las cuentas y bajar los impuestos", y "proteger los servicios públicos".

"Cantabria ha avanzado en los dos últimos años más que en las dos legislaturas anteriores", ha recalcado Sáenz de Buruaga, para quien "hay muchas señales ya de un gran salto adelante", fruto de "las reformas y decisiones valientes" de su Gobierno, con bajadas de impuestos, planes de empleo y digitalización o con la ley de simplificación administrativa, entre otras medidas.

Ha reivindicado también las políticas de vivienda, con actuaciones en todos los frentes para agilizar la gestión de suelo, construir vivienda pública y privada a precios asequibles y ayudar a la compra y el alquiler.

Los DESEOS de Buruaga para el próximo año

La presidenta ha pedido como deseo de Navidad que "vuelva la buena voluntad a la política regional" en un contexto en el que los Presupuestos para 2026 están "bloqueados" por "puro egoísmo y por propio interés electoral". Algo que achaca a que el cambio que ha impulsado su Gobierno "le ha sentado muy bien" a la comunidad, pero "muy mal a los demás partidos", que "están intentando bloquear Cantabria con una pinza absurda", porque "ante cualquier avance la rabia les carcome".