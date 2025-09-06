El dardo de Antonio Jiménez al ministro Albares tras lo ocurrido en La Vuelta con el equipo Israel: "La doble moral, como siempre"

Antonio Jiménez ha regresado a la radio. En su estreno dentro de la nueva sección de Fin de Semana en COPE, titulada Los afanes del día, el periodista ha sido claro. En especial, sus palabras dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras la polémica en la Vuelta Ciclista a España con el equipo Israel–Premier Tech.

“Es la doble moral, como siempre”, ha sentenciado Jiménez, en un comentario que pone el foco en la gestión política de un asunto deportivo que ha terminado convirtiéndose en controversia internacional.

LA POLÉMICA CON EL EQUIPO ISRAEL EN LA VUELTA

Durante la última etapa reina de la Vuelta, un grupo de manifestantes propalestinos bloqueó la carretera a 10 kilómetros de meta, obligando a frenar a los corredores en pleno ataque. La Guardia Civil detuvo a doce personas. El trasfondo político fue inmediato: la presencia del equipo israelí en la ronda española.

Lejos de rebajar la tensión, las declaraciones del ministro Albares sorprendieron a muchos. Según explicó Jiménez, el jefe de la diplomacia española llegó a justificar la exclusión del conjunto israelí de la competición, comparando la situación con precedentes como el Apartheid en Sudáfrica o la expulsión de Rusia de eventos deportivos.

Para el periodista, esa postura resulta incoherente: “Que diga Albares que hay que suspender al equipo israelí, cuando ni siquiera es su atribución, revela la doble moral del ministro”, señala. Y añade con ironía: “Ya sabes que al ministro se le conoce con el apodo de Napoleónchu. Su estatura política es inversamente proporcional a su carácter”.

Jiménez lamenta que una cita deportiva de primer nivel se vea utilizada como escenario de reivindicaciones políticas. “Aprovechan el escaparate que supone una ronda ciclista internacional como la nuestra para lanzar un mensaje que, en realidad, carece de credibilidad”, explica.

el recuerdo a los asesinatos de eta

El periodista recuerda que muchos de los organizadores de las protestas tienen un pasado vinculado a la banda terrorista ETA. Un dato que, en su opinión, resta legitimidad moral a las actuales reivindicaciones: “No es creíble que quienes callaron ante los asesinatos de ETA ahora se presenten como defensores de los derechos humanos en Gaza”.

En su intervención, Jiménez también quiso subrayar la importancia de mantener una posición equilibrada ante el conflicto en Oriente Medio. Aseguró que es perfectamente legítimo mostrar solidaridad con el pueblo palestino, incluso en una carrera ciclista, siempre que sea de forma pacífica.

“Yo mismo estaría en la cuneta con la bandera de Palestina, porque condenamos la ofensiva desproporcionada de Netanyahu”, afirmó. Pero matizó que la diferencia está en quienes solo denuncian a Israel sin haber condenado nunca la masacre cometida por Hamás el pasado mes de octubre.

De este modo, Jiménez defiende una postura clara: condena tanto los crímenes de la organización terrorista como la respuesta militar israelí que está castigando a la población civil.

El punto central de su crítica se dirigió a lo que considera un comportamiento hipócrita por parte del ministro Albares y, por extensión, del Gobierno. “Nosotros condenamos a Hamás y ahora condenamos también la desproporción con la que Netanyahu está asediando Gaza. Pero Albares no puede erigirse en árbitro cuando aplica criterios distintos según le conviene”, apuntó.

Esa “doble moral”, según Jiménez, no solo genera ruido en el plano internacional, sino que además contribuye a debilitar la imagen de España en el exterior. El periodista recordó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha evitado en otros conflictos posiciones tan tajantes, mientras que ahora sí parece dispuesto a tomar partido con gestos simbólicos como el de cuestionar la participación de un equipo ciclista.