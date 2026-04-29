La cantante y compositora estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Patti Smith, en un concierto en el Teatro Real de Madrid | EFE

La cantante, compositora y escritora estadounidense Patti Smith ha sido galardonada, este miércoles, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Reconocida como una de las artistas más influyentes de la música rock, suma este galardón a otros reconocimientos como el Premio de Música Polar, que concede la Real Academia Sueca de Música.

El jurado, reunido en el emblemático hotel de la Reconquista de Oviedo , ha valorado "su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva". No han pasado por alto su "estilo vigoroso" con el que ha "plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad" a través de "canciones palpitantes, algunas de las cuales son iconos de la música popular de nuestro tiempo".

De su faceta como escritora, el jurado ha destacado su capacidad para transmitir "una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias".

Patti Smith saltó a la fama en 1975, cuando publicó su primer álbum: Horses, incluido en el 'Grammy Hall of Fame'. Desde entonces, ha lanzado once álbumes de estudio. Easter, en 1978, incluía su tema más conocido, 'Because the night', co-escrito junto a Bruce Springsteen, eterno candidato al Princesa de las Artes que, en este 2026, recogerá la conocida como 'madrina del punk'.

El aplauso de la crítica no es menor: en 2010, la revista Rolling Stone la situó en el puesto 47 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.

FPA / Iván Martínez Jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La candidatura de Smith, propuesta por la miembro del jurado Inés Martín Rodrigo, se ha impuesto a otras 54 de 30 nacionalidades.

Ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad con canciones palpitantes; algunas de las cuales son iconos de la música popular de nuestro tiempo" María Pagés Presidenta del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

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Smith sucede en el palmarés del Princesa de las Artes a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, galardonada en 2025. Antes, habían sido premiados Joan Manuel Serrat (2024), Meryl Streep (2023), o las flamencas Carmen Linares y María Pagés (2022), hoy presidenta del jurado.

Además de Streep, Estados Unidos ha aportado otros ganadores del Princesa de las Artes como el compositor John Williams, los cineastas Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Woody Allen, el cantante Bob Dylan o el escultor Richard Serra.

EFE/ Quique García Patti Smith, en el festival Les Nits de Barcelona

Primer premio de la edición de 2026

El Premio Princesa de las Artes es el primero que se falla en la edición 2026, la número 46. En mayo, conoceremos a los galardonados en las categorías de Comunicación y Humanidades (día 6), Investigación Científica y Técnica (día 13), Cooperación Internacional (día 20), y Ciencias Sociales (día 26).

Además, el 3 de junio conocemos al ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes; el 10 de junio, será el turno del Princesa de las Letras; y, para concluir los fallos de los jurados, tendremos el premio de la Concordia, el 17 de junio.

Ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor

También se falla, cada año, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, que reconoce "la defensa del entorno natural ecológico, el patrimonio histórico, artístico y cultural y la realización de obras comunales y otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria".

EFE/ Ballesteros Esculturas de Miró que reciben los galardonados con los Premios Princesa de Asturias

La localidad galardonada recibe la visita de la Familia Real al día posterior de la entrega, en Oviedo, de los Premios Princesa de Asturias, que está dotado con la reproducción de una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros en metálico