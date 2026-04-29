CIBERSEGOVIA 2X28: "Hoy innovar sin proteger es un error"

La inteligencia artificial y la ciberseguridad ya no son dos mundos distintos, sino una realidad unificada que las empresas deben abordar de forma conjunta. Bajo esta premisa, Segovia acogerá el próximo jueves 7 de mayo el cuarto showcase de ciberseguridad organizado por Cibersegura. El evento, que tendrá lugar en el Hotel San Antonio el Real a las 11 de la mañana, busca dar respuesta a cómo avanzar en la digitalización sin poner en riesgo la seguridad o los datos del negocio.

Ciberdefensa inteligente

El lema de este año es "Ciberdefensa inteligente", un concepto que, según explica el organizador Abel Gómez, significa que "hoy ya no basta con reaccionar cuando ha pasado algo". Para Gómez, una empresa necesita "adelantarse, prevenir, vigilar". La propuesta del evento es mostrar cómo la inteligencia artificial puede predecir los movimientos de los ciberdelincuentes para neutralizar los ataques antes de que ocurran.

La inteligencia artificial ha demostrado su capacidad para aportar un gran valor, pero también ha abierto una cara B que obliga a las empresas a hacerse preguntas importantes sobre qué datos se están utilizando. "Hay que tener mucho cuidado con la información que introducimos dentro de la inteligencia artificial", advierte Gómez. Los ciberdelincuentes pueden acceder a información vital para la empresa a través de estas plataformas.

Si los malos utilizan la inteligencia artificial, estamos perdidos"" Abel Gómez CEO de Cibersegura

La IA como arma y escudo

Los ciberdelincuentes ya utilizan la inteligencia artificial para perpetrar sus ataques, por lo que la única forma de combatirlos es usar la misma moneda. "Si los malos utilizan la inteligencia artificial, estamos perdidos", afirma Gómez, quien añade que la única manera de responderles es "utilizar inteligencia artificial para prevenir y adelantarnos a sus movimientos". Este enfoque permite pasar de un modelo reactivo a uno proactivo.

Un ejemplo del cambio de paradigma es la reducción drástica del tiempo de respuesta ante un incidente. Gómez relata un caso en el que, tras un ciberataque a un servidor, la investigación que antes llevaba "24 a 48 horas de trabajo duro" se resolvió en menos de 15 segundos gracias a su IA. "Con nuestra inteligencia artificial, en menos de 15 segundos, ya sabíamos fecha, hora, momento, técnica y todo lo que utilizó el ciberatacante para acceder al sistema", detalla.

Hoy innovar sin proteger es un error"" Abel Gómez CEO de Cibersegura

Soluciones reales para empresas

El showcase contará con la participación de dos partners estratégicos: Horizon y Sineto. Horizon presentará su inteligencia artificial on premise, una solución que permite a las empresas utilizar esta tecnología de forma interna, sin que la información salga a la nube. Por su parte, Sineto mostrará tecnologías de resiliencia, como la recuperación de servidores en 15 segundos.

La jornada no será teórica, sino un punto de encuentro con demostraciones en vivo para que los asistentes "vean de primera mano todo lo que hacemos". El evento cuenta con el respaldo de la Federación Empresarial Segoviana (FES), que actúa como nexo de unión con el tejido empresarial local. El encuentro está dirigido a directivos y, en especial, a los técnicos de IT y responsables de departamentos informáticos.

Para Abel Gómez, la idea clave es que "hoy innovar sin proteger es un error". El objetivo es ayudar a las empresas a estar protegidas y a tener capacidad de recuperación. "Sabemos que ciberatacar nos van a ciberatacar, pero hay que recuperarse. Y si podemos prevenirlo con nuestra inteligencia artificial antes de que nos ciberataquen, mejor que mejor", concluye.