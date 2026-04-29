Olalla Rodil, diputada del BNG:  “La moción de censura evidencia la desesperación del PP por gobernar”

La diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, ha calificado la moción de censura impulsada por el Partido Popular en Lugo como una indecencia. Rodil asegura que esta maniobra, que cuenta con la colaboración de la concejala no adscrita María Reigosa, es un intento desesperado del PP por conseguir una alcaldía que no logró en las urnas y una traición a la voluntad expresada por los lucenses en las elecciones municipales de 2023.

Es una indecencia" Olalla Rodil Diputada del BNG en el Parlamento de Galicia

Rodil ha descrito la moción como indigna e indecente, promovida valiéndose de una persona tránsfuga del Partido Socialista que ha traicionado a toda la ciudad. La diputada ha recordado que Reigosa entró en la corporación municipal de rebote tras el fallecimiento de dos personas, entre ellas la propia alcaldesa, Paula Alvarellos. Para la nacionalista, esta operación busca alterar "por la puerta de atrás" el resultado electoral para entregarle la alcaldía a Elena Candia.

Indignación ciudadana y falta de justificación

Según la diputada del BNG, la reacción de la ciudadanía es de indignación y estupor, un sentir que, afirma, es compartido incluso por parte de la base electoral del Partido Popular. La gente lo dice claramente, ha señalado Rodil, que ha comparado la situación con la sensación de que "les estuviesen robando la cartera". Este descontento se ha visibilizado en movilizaciones como la convocada por la plataforma Transfuguismo non, democracia si.

Rodil sostiene que no hay ninguna justificación política para la moción. Defiende que el gobierno de coalición entre el BNG y el PSOE funciona, con los presupuestos aprobados, proyectos en marcha y fondos europeos en ejecución, como las obras de peatonalización intramuros. La única razón, a su juicio, son las ansias de poder del Partido Popular de Candia, a quien acusa de que "todo le vale para conseguir cuotas de poder".

Lo más despreciable es que haya quien compre la voluntad de un pueblo a través de una persona que es capaz de vender sus principios" Olalla Rodil Diputada del BNG en el Parlamento de Galicia

Uso partidista de los recursos públicos

La diputada también ha acusado al PP de utilizar los recursos de la Xunta de Galicia con fines partidistas, premiando a los ayuntamientos afines y castigando a los que no lo son. Rodil ha alertado de que en los próximos meses podría haber una lluvia de millones de la Xunta para lavar la imagen de Elena Candia a base de dinero. "Es el caciquismo de toda la vida", ha sentenciado.

El BNG, optimista de cara a 2027

De cara al futuro, Olalla Rodil se ha mostrado tremendamente orgullosa del trabajo del BNG en el gobierno local, destacando el papel del teniente de alcalde, Rubén Arrojo, por dar estabilidad al gobierno en un año tremendamente convulso. La diputada ha asegurado que el BNG seguirá trabajando para hacer avanzar la ciudad, ya sea desde el gobierno o en la oposición.

Rodil confía en la ciudadanía de Lugo, a la que describe como gente muy tranquila a la que no le gusta el ruido ni la crispación. Está convencida de que esta maniobra le va a pasar factura al PP de Candia en las elecciones de 2027 y que los vecinos reconocerán el trabajo del BNG. El PP busca frenar esas transformaciones que el BNG lleva impulsando aquí en Lugo, ha concluido.