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La floración del Valle de Ricote: un viaje para los cinco sentidos

Especialmente en primavera despliega todos sus encantos ante turistas y visitantes de la Región de Murcia

Entorno de la Huertica
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Maite Fernández

Los encantos de una zona como el Valle de Ricote que invita a visitarla en primavera

Maite Fernández

Murcia - Publicado el

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