La floración del Valle de Ricote: un viaje para los cinco sentidos
Especialmente en primavera despliega todos sus encantos ante turistas y visitantes de la Región de Murcia
Murcia - Publicado el
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"Aldama lleva un pin de una espada que le dará “suerte” en el juicio. Aquí quien no se agarra a un clavo ardiendo, se agarra a una espada de pin"
Pilar García de la Granja
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