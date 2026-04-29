El Paseo Sarasate de Pamplona, al desnudo: la historia que oculta el 'gran pasillo' de la ciudad

El Paseo de Sarasate es una zona muy importante en la articulación de la ciudad antigua y la nueva de Pamplona, un espacio neurálgico cuya historia y evolución ha analizado el arquitecto Luis Tena. Conocido por generaciones anteriores como Paseo de Valencia, este lugar esconde un relato sobre el crecimiento de la capital navarra, desde su origen como un espacio extramuros hasta su configuración actual.

Del Paseo de Valencia al de Sarasate

El nombre original no se debe a la ciudad levantina, sino a Prudencio Valencia, un influyente escribano de principios de siglo. Según explica Tena, su despacho era tan concurrido que la gente de toda Navarra decía "voy a lo de Valencia", y el Ayuntamiento acabó oficializando el nombre para el paseo.

El cambio a Paseo de Sarasate se enmarca en la discusión sobre quién era más genial, si el violinista Sarasate o el tenor Gayarre. Mientras a Julián Gayarre se le dedicó el teatro principal, a Pablo de Sarasate se le otorgó el nombre de este emblemático espacio que conectaba el casco antiguo con el nuevo desarrollo urbano.

Un bulevar sobre la 'zona de nadie'

Para Tena, la definición más precisa del paseo es la de un bulevar europeo, un espacio que, como en París, ocupa el lugar de las antiguas murallas derribadas. "El bulevar se derriba la muralla, se rellena, y en ese lugar se planta arbolado y surge un espacio público de paseo", explica el arquitecto.

Antes de la consolidación del Primer Ensanche, este espacio, que abarca desde la Plaza del Castillo hasta La Taconera, era una "zona de respeto, zona polémica, zona de nadie", un terreno no construible fuera de las puertas de la ciudad. En este contexto, solo se permitían construcciones efímeras o de gran necesidad, como un cuartel de caballería o un juego de pelota.

El lado sur del paseo se configuró con edificios que respondían a necesidades muy concretas de la sociedad. Como detalla Tena, allí se concentraban servicios como los baños (higiene)}, {la Misericordia (caridad)}, {el Vínculo (pan)} y {la Alhóndiga (vino), configurando un frente urbano dedicado a los atributos de la sociedad.

La propuesta de Tena: un paseo sin parterres y con tierra

La gran transformación del paseo durante el siglo XX vino de la mano de la circulación de vehículos. Esto obligó a crear límites claros entre coches y peatones, dando lugar a los parterres, que según Tena se usaron como "barrera defensiva" para los viandantes.

El arquitecto se muestra contrario a estos elementos en un paseo, que considera que no es un parque. Para Tena, "en un paseo debería ser prioritaria la transitabilidad total de los peatones por todo el espacio físico".

En un paseo debería ser prioritaria la transitabilidad total de los peatones por todo el espacio físico"

Otra de sus propuestas es renunciar a los suelos minerales o pétreos, que contribuyen a crear islas de calor. En su lugar, aboga por recuperar una "superficie terrea, terrosa" que cruja al pisar y absorba mejor el agua, una solución que considera técnicamente viable hoy en día.

Su visión para el futuro del paseo es minimalista, con arbolado, bancos sencillos y el protagonismo en el espacio y los peatones. "Cuanta menos cosa, añadidos, cuantas menos esculturas, fuentes, talabartes haya en ese espacio, mejor", sentencia.

Cuanta menos cosa, añadidos, cuantas menos esculturas, fuentes, talabartes haya en ese espacio, mejor"

Finalmente, sobre las famosas estatuas de los reyes procedentes del Palacio Real de Madrid, Tena considera que "están mejor donde están ahora", en el parque de la Taconera. Invita a observar la curiosa escena donde la estatua de Felipe Tercero de Navarra "le mira a la Mariblanca con bastante fijeza", mientras el resto de monarcas miran hacia otros lados.