La parroquia sierense de Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

Valdesoto, en Siero, ha sido galardonado como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Reconocido por sus tradicionales Sidros y Comedies, la mascarada de invierno, reconocida como Bien de Interés Cultural, sucede en el palmarés del premio a Sotres, en Cabrales, y recibirá a la Familia Real en el mes de octubre, al día siguiente de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

El premio que concede la Fundación reconoce "la defensa y conservación del entorno natural, ambiental, el patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes".

Sidros y Comedies

Los Sidros y Comedies de Valdesoto son una manifestación del largo ciclo del carnaval, que se inicia en diciembre y dura hasta la llegada del tiempo cuaresmal. Está reconocido por el Ministerio de Cultura y consiste en la marcha de los Sidros por las calles de la parroquia, vestidos con pantalones y camisa blancos, con una faja roja de la que cuelgan cuatro cencerros y con les melenes -un cucurucho de piel de oveja rematado por un rabo de zorro- en la cabeza.

Ministerio de Cultura Sidros y Comedies, en la parroquia sierense de Valdesoto, en Asturias

Van pidiendo el aguinaldo y encabezando un cortejo que representa escenas costumbristas con referencias a la actualidad (Comedies). Los vecinos de la parroquia han recuperado, a comienzos del siglo XXI, esta tradición, que está en auge tras años de abandono.

Habrá ampliación.