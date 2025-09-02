COPE
La parroquia sierense de Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

La localidad es reconocida por su mascarada de invierno 'Sidros y Comedies' y recibirá a la Familia Real en octubre, el día después de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

Palacio del Marqués de Canillejas, en Valdesoto (Siero)

Wikipedia (Adolfobrigido)

Palacio del Marqués de Canillejas, en Valdesoto (Siero)

Valdesoto, en Siero, ha sido galardonado como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Reconocido por sus tradicionales Sidros y Comedies, la mascarada de invierno, reconocida como Bien de Interés Cultural, sucede en el palmarés del premio a Sotres, en Cabrales, y recibirá a la Familia Real en el mes de octubre, al día siguiente de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

El premio que concede la Fundación reconoce "la defensa y conservación del entorno natural, ambiental, el patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes".

Sidros y Comedies

Los Sidros y Comedies de Valdesoto son una manifestación del largo ciclo del carnaval, que se inicia en diciembre y dura hasta la llegada del tiempo cuaresmal. Está reconocido por el Ministerio de Cultura y consiste en la marcha de los Sidros por las calles de la parroquia, vestidos con pantalones y camisa blancos, con una faja roja de la que cuelgan cuatro cencerros y con les melenes -un  cucurucho de piel de oveja rematado por un rabo de zorro- en la cabeza. 

Sidros y Comedies, en la parroquia sierense de Valdesoto, en Asturias

Ministerio de Cultura

Sidros y Comedies, en la parroquia sierense de Valdesoto, en Asturias

Van pidiendo el aguinaldo y encabezando un cortejo que representa escenas costumbristas con referencias a la actualidad (Comedies). Los vecinos de la parroquia han recuperado, a comienzos del siglo XXI, esta tradición, que está en auge tras años de abandono.

Habrá ampliación.

