Canido recupera la esencia de Os Maios y lleva la fiesta a cada rincón del barrio

El barrio de Canido, en Ferrol, se prepara para vivir una de sus citas más queridas, las Festas dos Maios. Durante diez días, el barrio se llenará de flores, música y propuestas para todas las edades, combinando la tradición con el ambiente vecinal que lo caracteriza. La celebración busca recuperar la esencia de la fiesta de la primavera, involucrando a toda la comunidad.

Esta festividad tiene sus raíces en la celebración tradicional de la primavera, que históricamente ha estado unida a las fiestas patronales de Santa Cruz de Canido. Según Roberto Taboada, copresidente de la asociación vecinal, la organización —a cargo de la parroquia de Santa Cruz y San Rosendo, la Sociedad Recreativa Deportiva Canido y la propia asociación vecinal— se ha centrado en volver a los orígenes. El objetivo es "hacer partícipe a la gente en la construcción, en el adorno de sus fachadas, de sus portales o comercios".

Cartel anunciador de Os Maios 2026 en Canido

Una programación que llega a todo el barrio

Este año, la programación presenta un "cambio drástico", según Taboada, al prescindir de los escenarios fijos. La organización quiere que la celebración se extienda por todo Canido, por lo que "casi todas las actividades musicales son itinerantes". La intención es clara: "Queremos hacer llegar la música y la fiesta a todos los lugares del barrio".

Queremos hacer llegar la música y la fiesta a todos los lugares del barrio" Roberto Taboada Presidente AAVV Canido

Aun así, se mantienen citas consolidadas en lugares concretos. El programa incluye la quinta edición de la Feira do Disco, la novena comida vecinal en la rúa y el toldo solidario da Tafona, que este año se instalará en el patio del colegio Cruceiro. Además, el 1 de mayo se celebrará la primera Foliada Obreira en la Plaza de Fernando Miramontes, con talleres de baile y actuaciones de grupos.

Flores para dar la bienvenida a la primavera

Uno de los pilares de la fiesta es el adorno de balcones y portales con los tradicionales "maios". La organización anima a todos los vecinos y comerciantes a participar. No es necesario crear estructuras complejas; basta con "el simple adorno, con unos ramos, con unos ramilletes de flores silvestres". Lo fundamental, insisten, es que la primavera se sienta en cada rincón.

Para facilitar la decoración, el barrio cuenta con los campos cercanos y con la colaboración de la floristería local Bambú Flores, que surte de flores a los talleres de construcción de "maios" en el centro cívico. Desde la organización también se entregan flores a los vecinos que no pueden sufragarlas, para asegurar que todo el que quiera pueda sumarse a la celebración.