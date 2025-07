Va a un bar de Oviedo, pide un café con leche y el detalle por el que le cobran acaba en denuncia: puede pasarte

Con la llegada del verano, que ya estamos disfrutando a pleno rendimiento, muchos tenemos la cabeza puesta en las vacaciones y esos días de descanso que tanto ansiamos. Puede que tengas la suerte de estar ya en tu destino ideal, o tal vez, todavía te queda esperar un poco más. En cualquier caso, es ya la recta final.

De cualquier forma, seguro que no dejas de imaginar ese momento en el que finalmente puedas desconectar del estrés cotidiano y recargar pilas con nuevas aventuras, lugares y paisajes. Y no importa cuál sea tu destino, seguro que encuentras maneras de refrescarte y aprovechar al máximo esta temporada de verano.

Alamy Stock Photo Una piscina con mucha gente en verano

Y no solo nos referimos a la playa o la piscina, que también. Porque también existen esos planes que tanto apetecen en verano, como sentarse en una terraza con amigos o familia y disfrutar de una bebida bien fría.

Como bien sabes, los bares son uno de los puntos de encuentro predilectos en España, especialmente en estos meses en que las terrazas toman tantísimo protagonismo.

Eso sí, en verano es habitual que estén a tope y no encuentres un hueco donde sentarte. Por eso, muchos locales prefieren funcionar solo con reservas y aconsejan a sus clientes no ir sin cita previa. En ocasiones, resulta imposible conseguir mesa, y no queda otra que volver a casa.

Y aunque las experiencias suelen ser positivas, muchas veces no es así y son muchos los clientes que ponen reseñas negativas al local a través de Google. Y esto ha pasado en un restaurante de Oviedo.

Lo que pasa al pedir la cuenta en Oviedo

La cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero se dedica a recopilar historias que tengan que ver con clientes y camareros, y todo lo que sea del sector de la hostelería. Así pues, ha recopilado la opinión de un cliente.

Este fue a un bar de Oviedo y, lo único que quería, era un café con leche. Así pues, una vez servido, decidió pedir la cuenta, pero, cuando llegó, se fijó en un detalle que acabó en una denuncia pública.

Y es que esta persona pidió que, en el café con leche, le sirviesen leche sin lactosa, ya que es intolerante a esta característica y, si la consume, corre peligro de intoxicarse.

Y aunque parece algo imposible, cuando llegó la cuenta vio que le habían cobrado un suplemento por pedir su café con leche sin lactosa. Así pues, decidía escribir en redes sociales lo que había ocurrido, a modo de denuncia.

“Si lo van a cobrar, que lo avisen. Me parece injusto, es una intolerancia, no un capricho, y la leche sin lactosa vale lo mismo que que cualquier leche. Además, esta era de marca blanca” comenzaba diciendo.

“En la misma zona no lo cobran” aseguraba mientras enviaba una foto de lo que le habían cobrado por este tipo de leche. Concretamente, eran 30 céntimos más. Y es que esto va más allá del dinero, es que cobren por un problema de salud.

Problemas en un bar de Valencia

Ponte en situación: ahora que es verano y necesitas de un lugar refrescante, vas a una terraza para tomarte un refrigerio. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque, cuando estás cenando, te encuentras con un pequeño ejército de cucarachas.

Por supuesto, una reacción natural sería salir del bar y reclamar. Pues esto es lo que hizo un cliente en un bar de Valencia y, por lo visto, decidió quejarse también a través de las reseñas de Google.

Así, puso en la pestaña del bar en cuestión una nota que ahora recoge la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero . “El peor bar de toda mi vida. Hay cucarachas y me encontré un pelo en la comida. Dejé todo, es de mala calidad y carísimo” decía.

Alamy Stock Photo Bar en Valencia

Lo que no esperaba era que el dueño le respondiese y revelase su verdadera cara que, sin embargo, distaba mucho de la versión que había dado. “Las cucarachas las verías, imagino, después de estar cenando y seguir tomando varias cervezas hasta las 12:15 de la noche” empezaba diciendo.

“Os ha faltado poner cuando le insultasteis a la señora de la mesa de al lado porque os pidió por favor que bajarais la voz. Te ha faltado mencionar las faltas de respeto a nuestras dos camareras y a nuestro camarero” decía.