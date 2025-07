La idea de un ayuntamiento de Cádiz con sus trabajadores que amenaza con triunfar en toda España: mejora la salud y el bolsillo

Nos queda poco para las vacaciones, si es que no te las has cogido ya, y con eso llega el tiempo tan deseado para pasarlo con tus familiares, amigos, y contigo mismo. Porque sí, durante todo el año uno piensa en los días que va a poder tener de descanso.

No en vano, nos esforzamos con creces durante todo el curso para que, al final del mismo, podamos disfrutar de unos días de desconexión en los que nos olvidemos de todo. Así pues, pensamos constantemente en los viajes que vamos a hacer y también en los planes.

Y si, por lo que sea, no tenemos más vacaciones porque ya las hemos consumido, pensaremos en disfrutar de algún fin de semana largo y pedirnos algún día para alargarlo. Eso, si es que contamos con una jornada laboral de cinco días.

Porque en España se quiere implementar esa jornada de cuatro días de 37 horas y media. El Ministerio de Trabajo logró la aprobación del proyecto de ley en mayo, el Consejo de Ministros, pero la tramitación parlamentaria pues es incierta.

Por un lado, cuenta con la oposición del PP y de Vox y también se han registrado de enmiendas en contra, tanto por los populares como por Junts. No nos olvidemos de que, aunque la patronal, tampoco lo ha apoyado. Y, claro, los diputados se van de vacaciones sin sacar esta ley adelante.

La primera votación para la reducción de la jornada laboral en el Congreso iba a ser en este mes de julio, pero desde el Ministerio pues han decidido atrasarla. El objetivo: ganar tiempo para esa negociación con Junts y evitar el bloqueo.

La idea de un ayuntamiento de Cádiz

Hemos escuchado mucho eso de que las empresas quieren implementar este tipo de jornada, pero lo cierto es que no es tan fácil de ejecutar. Y aunque muchas se han acogido a esta idea, no todas lo han conseguido.

Lo cierto es que lo que no habíamos conocido nunca era que lo hiciese una administración pública y ya la hemos conocido ahora. El Ayuntamiento de Zahara de la Sierra en Cádiz ha tenido una idea respecto a esto.

Este pequeño pueblo gaditano que cuenta con apenas 1400 habitantes es ya pionero en implantar la jornada de cuatro días. Desde el mes de abril, los 32 empleados del ayuntamiento pueden beneficiarse de esta reorganización de la semana laboral de trabajar solo cuatro días.

Alamy Stock Photo Zahara de la Sierra

Santiago Galván es el alcalde de este municipio, y explicaba en 'La Tarde' cómo se han organizado. “Hemos ampliado horarios y servicios por la tarde para mejorar los servicios públicos y que la gente que mayormente trabaja de mañana tenga oportunidad de gestionar servicios públicos por la tarde que antes no era posible” decía.

Cuenta que la mayor parte de los trabajadores libran los viernes, pero que han aumentado la productividad y la calidad en el trabajo. “Dando servicio de calidad al ciudadano y, lógicamente, mayor descanso, mayor felicidad y mayor alegría también al empleado, que redunda a largo plazo en mejores sensaciones y mejores resultados en el trabajo” decía.

Y aunque no llevan tanto con este sistema, sí que el 50% de los trabajadores se han acogido a él. Trabajadores como Auxi Rascón, la primera que optó por este tipo de jornada.

Las ventajas de esta idea

Auxi sabe que trabajar cuatro días a la semana y librar tres tiene muchas ventajas, pero no solamente las de descansar un día más de lo previsto.

Ella se acogió a este plan para poder conciliar su vida profesional con la personal. “Yo tengo, aunque tengo una niña ya mayorcita, pero dedicó ese tiempo a mí, personalmente. Por ejemplo, a hacer gestiones, tengo necesidad de ir al médico, no tengo que pedir cita, es mi permiso en el ayuntamiento, que no tengo problemas, evidentemente. Pero ir a la pelu y de compras, coger un vuelo, un jueves y porque me vale más para, en viernes, tener un fin de semana de tres días” decía a 'La Tarde'.

Santiago Galván, Alcalde de Zahara de la Sierra

Sus amigos y familia le dicen que “tiene mucha suerte” por lo que no tiene intención de volver a cambiarlo. Además, como decía el propio alcalde, es un sistema que otorga salud a los trabajadores.

“Para planificar tu vida personal, tu vida de ocio, el descanso o hacer cuestiones que no puedes hacer un día, porque lo tienes ocupado porque estás trabajando de 7 a 4 de la tarde o de 8 a 5. Entonces, eso es lo que hay que valorar. Y hay casas en España, hay empresas privadas que han instalado el tema de los cuatro días, que han hecho incluso unos análisis médicos a los propios empleados y han visto como, después de implantar este sistema, han mejorado los indicadores de salud de los propios empleados” sentenciaba.