Guijarro Muñoz llena las mesas de esta Navidad de productos de alta calidad

Quesos Guijarro Muñoz, la empresa familiar con fábrica en Minaya y tres tiendas en Albacete, ha alcanzado su máxima capacidad de producción. Su responsable, Alberto Guijarro, ha confirmado que la demanda actual de sus quesos de oveja les ha llevado al límite. "Ahora mismo no podemos fabricar ni un kilo de queso o más, es decir, estamos elaborando queso todos los días, lo que da la fábrica, y la verdad que nos está faltando producto", ha explicado.

De Minaya a Albacete: el origen del éxito

El proyecto nació con la idea de vender en sus propias tiendas el producto que fabricaban en Minaya. "Somos fabricantes de queso de oveja manchega", recuerda Guijarro, señalando que esta es la insignia de la compañía. Actualmente, cuentan con casi 35 referencias distintas solo de queso de oveja, lo que demuestra la especialización que los ha hecho conocidos en la capital.

El crecimiento ha sido progresivo tanto para la fábrica como para las tiendas. Toda la producción se destina al mercado nacional, principalmente a sus tres establecimientos en Albacete y a otros clientes en España. De cara al futuro, la empresa se plantea "ver otros mercados y otras posibilidades", pero para ello, la ampliación de las instalaciones es un paso ineludible. "La fábrica hay que ampliarla, si es que eso ya ahora mismo vamos a tope", admite su responsable.

Más allá del queso: 1.400 referencias

Aunque el queso es su producto estrella, la oferta de Guijarro Muñoz es mucho más amplia, con casi 1.400 referencias. En sus tiendas de las calles Feria, Carmen y Cristóbal Lozano se pueden encontrar desde productos de temporada, como un mazapán de Consuegra, hasta un lomo artesano de Pizzería. La selección se basa en la experiencia y la demanda de los clientes.

Me dejo llevar por el gusto de nuestros clientes, es la mejor estrategia" Alberto Guijarro Quesos Guijarro Muñoz

La apuesta por el producto de cercanía es clara, con vinos de Minaya, mantecados de Balazote ("las pastitas de mamá") o encurtidos de Aceitunas Adrián. Esta selección se complementa con productos selectos de otras regiones, como anchoas del Cantábrico o una nueva tarta de queso de Almansa Artesanas. "Me dejo llevar por esos clientes, es decir, por nuestros clientes", afirma Guijarro sobre el proceso de selección.

La empresa también ha incorporado recientemente una veintena de platos preparados de quinta gama, como rabo de toro o callos con jamón, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo. Además, los clientes tienen la posibilidad de confeccionar lotes y cestas de Navidad personalizadas a partir de 25 euros, una opción popular para regalos, como confirman los propios compradores en la tienda.