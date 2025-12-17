La pesca de arrastre salva un ‘match ball’ de Bruselas pero sigue en la cuerda floja

En la Comunidad Valenciana , la medida pone en una situación delicada a más de 200 buques de arrastre

El sector pesquero español ha salvado in extremis la actividad para el próximo año. Bruselas ha alcanzado un acuerdo que mantiene la media de 143 días de faena para la pesca de arrastre en el Mediterráneo, evitando la propuesta inicial de la Comisión Europea que planteaba una drástica reducción a solo 10 días anuales. Pese al alivio, el sector considera que la cifra sigue siendo inasumible para garantizar su viabilidad.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, José Basilio Otero, ha expresado la angustia que vive el sector ante estas negociaciones: "Siempre estamos con el corazón en un puño y con el alma en vilo, a ver qué es lo que pasa". La sensación, según describen desde las cofradías, es "ambivalente", ya que, aunque se ha evitado un escenario catastrófico, la solución sigue siendo precaria.

Un acuerdo insuficiente para la viabilidad

Desde el sector insisten en que el mínimo necesario para poder trabajar con normalidad es de 180 días de pesca al año. Con las 143 jornadas pactadas, "muchas embarcaciones no son viables", ha afirmado Miguel Solbes, patrón de la cofradía de pescadores de La Vila. Solbes ha sido contundente en su reclamación: "Queremos trabajar, no vivir permanentemente sancionados".

En la Comunidad Valenciana, la medida pone en una situación delicada a más de 200 buques de arrastre, que generan 85 millones de euros anuales y sostienen 4.000 empleos directos e indirectos. La decisión de Bruselas se ha tomado a pesar de que los informes de sus propios científicos son positivos para cuatro de las cinco especies a proteger.

Nuevas trabas burocráticas en el horizonte

A la incertidumbre sobre los días de faena se suma un nuevo frente normativo. A partir del 10 de enero, entrará en vigor un nuevo reglamento de control que el sector califica de "imposible de cumplir". La norma obliga a los barcos a comunicar las capturas detalladas por especies cuatro horas antes de entrar a puerto, una exigencia que consideran inviable para la flota del Mediterráneo.

"¿Qué tengo que llevar? ¿Un equipo contable a bordo?", se ha preguntado retóricamente Luis García, secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón, quien ha criticado que Bruselas legisle sin conocer la realidad de los barcos del Mediterráneo, que realizan mareas diarias con tripulaciones de apenas tres personas.

Incertidumbre anual y competencia desleal

Otro de los grandes problemas es que el acuerdo es solo para un año, lo que perpetúa la "soga al cuello" de tener que renegociar el futuro de la actividad cada diciembre. Además, los pescadores españoles denuncian la competencia desleal de otras flotas como la francesa o la italiana, donde los controles sobre las capturas no son tan estrictos.