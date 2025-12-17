COPE
Un proyecto piloto sondeará las necesidades de los vecinos del distrito centro de Lorca para mejorar su entorno

‘Miradas de barrio ’, con más de 80.000 euros de presupuesto, es la primera experiencia local de "diagnóstico social participativo" que se pone en marcha y llegará a una zona con 18.500 residentes

Un grupo de peatones cruza un paso de cebra en Lorca
COPE LORCA

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura5:52 min escucha

El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado un proceso para conocer la opinión de los vecinos del distrito centro sobre las necesidades reales de su entorno. La iniciativa se canaliza a través del proyecto piloto 'Miradas de barrio' y es la  primera experiencia local de "diagnóstico social participativo" con la que se pretenden obtener claves para mejorar el medio comunitario.

Un diagnóstico participativo pionero

El estudio de campo se centrará en el distrito centro de Lorca, que engloba los barrios altos, Santiago, San Mateo y La Isla, donde residen más de 18.500 personas. El objetivo es identificar los problemas, necesidades y potencialidades de la comunidad de forma transversal.

Para lograrlo, el consistorio combinará recursos propios y externos, realizando contactos y entrevistas con asociaciones vecinales, entidades y los propios ciudadanos. La concejala de Derechos Sociales, María Castillo,  ha dicho que esos datos obtenidos a través de la participación social servirán al consistorio para dar  respuesta a las demandas detectadas.

Se mantendrá  un continuo diálogo con los actores sociales de cada zona, los propios vecinos y las entidades"

María Castillo

Concejala de Derechos Sociales 

Inversión y equipo humano

Esta iniciativa se enmarca en el Programa Fondo Social Europeo + Región de Murcia 2021-2027, con una aportación de 44.000 euros de la Comunidad Autónoma y otros 7.400 euros del Ayuntamiento.

El programa incluye la contratación de un trabajador social y un monitor de ocio y tiempo libre. Estos profesionales se encargarán "de la dinamización de la comunidad y de mantener un continuo diálogo con los actores sociales de cada zona, los propios vecinos y las entidades presentes en el territorio", ha especificado Castillo.

Las conclusiones del proyecto deben favorecer el desarrollo de entornos integradores y de convivencia social, promoviendo la inclusión de las personas más desfavorecidas. El consistorio ya ha iniciado la primera fase de estudio y, con los resultados, se diseñarán los proyectos de mejora para el área de intervención que se desarrollará a partir de 2027.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

