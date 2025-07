Va a un bar de Valencia, deja una reseña quejándose y la respuesta que le da el dueño desmonta su versión y le noquea

Con la llegada del verano, y ya estamos en él de lleno, muchos ya tenemos la mente puesta en las vacaciones y en esos días de descanso que tanto esperamos. Tal vez seas de los afortunados que ya están disfrutando de su destino, o quizás aún te toque esperar un poco más.

En cualquier caso, seguro que no dejas de pensar en ese momento en el que por fin puedas desconectar del estrés diario y recargar energías con nuevos planes, destinos y paisajes. Y no importa a dónde vayas, seguro que encuentras formas de refrescarte y disfrutar de esta época estival.

Y no solo hablamos de playa o piscina, que también. Porque están esos planes que tanto apetecen en verano, como sentarse en una terraza con amigos o familia y disfrutar de una bebida bien fría. Como sabes, los bares son uno de los puntos de encuentro favoritos en España, especialmente en esta época del año, donde las terrazas cobran mayor protagonismo.

Ramudo Terrazas llenas en el casco histórico

Eso sí, en verano es común que estén a rebosar. Por eso, muchos establecimientos optan por funcionar únicamente con reservas y recomiendan a sus clientes no presentarse sin cita previa. A veces, incluso es imposible conseguir una mesa, y no queda otra que volver a casa.

Porque sí, aunque casi siempre las experiencias en los bares sean positivas, algunas veces no lo son. Y es el caso de lo que pasó en este bar de Valencia, donde unos clientes tuvieron una experiencia un tanto negativa, y decidieron quejarse en una reseña.

Una reseña que le deja “la cara pintada”

Ponte en situación: ahora que es verano y necesitas de un lugar refrescante, vas a una terraza para tomarte un refrigerio. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque, cuando estás cenando, te encuentras con un pequeño ejército de cucarachas.

Por supuesto, una reacción natural sería salir del bar y reclamar. Pues esto es lo que hizo un cliente en un bar de Valencia y, por lo visto, decidió quejarse también a través de las reseñas de Google.

Así, puso en la pestaña del bar en cuestión una nota que ahora recoge la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero. “El peor bar de toda mi vida. Hay cucarachas y me encontré un pelo en la comida. Dejé todo, es de mala calidad y carísimo” decía.

Lo que no esperaba era que el dueño le respondiese y revelase su verdadera cara que, sin embargo, distaba mucho de la versión que había dado. “Las cucarachas las verías, imagino, después de estar cenando y seguir tomando varias cervezas hasta las 12:15 de la noche” empezaba diciendo.

“Os ha faltado poner cuando le insultasteis a la señora de la mesa de al lado porque os pidió por favor que bajarais la voz. Te ha faltado mencionar las faltas de respeto a nuestras dos camareras y a nuestro camarero” decía.

Además, añadía que quisieron devolver toda la comida y que tuvieran un reembolso cuando ya se habían comido casi todo, amenazando con poner malas reseñas en Google, justo como pasó. Terminaba explicando que él y sus acompañantes no eran “bienvenidos” nunca más.

Prohibido grabar esto en un bar de carretera de Segovia

Ponte en situación: haces un viaje largo, necesitas un café o una bebida que te ayude a seguir con la conducción, y decides parar. Lo haces en un área de servicio, de camino a tu destino.

Esto es lo que hizo el tiktoker Cocituber, y paró en una cafetería de carretera de Villacastín, en Segovia. Ahí se encontró con que no solo era una cafetería al uso, sino que también podías comprar viandas para el viaje.

Así fue cómo se dispuso a comprar una botella de agua, pero, cuando la vio y se fijó en un detalle, sintió la necesidad de grabarlo y enseñarlo a toda su audiencia. El detalle no era otro que el precio, ya que costaba 4,20, una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que no era ni una botella de un litro.

Alamy Stock Photo Área de servicio

Así pues, se disponía a grabar para decirle a sus miles de seguidores que no deberían comprar una botella de agua ahí, pues el precio era excesivo. “Es el agua más cara de toda España, una barbaridad” decía.

Era entonces cuando la dueña del local le pedía encarecidamente que no grabase y le decía “no me hagas esto”, pues no quería que nadie dejara de venir a su local. Así pues, le decía que normalmente trataban muy bien al tiktoker, pero que no sacara eso.