De Stellantis a la Romareda, la violencia machista y los grandes cambios de la ciudad: así ha sido 2025 en Zaragoza

Termina un año marcado por el anuncio de grandes inversiones en Zaragoza. Con el final del pacto que desde el principio de legislatura habían mantenido en el Ayuntamiento PP y Vox. Un año en el que la violencia machista ha mostrado su peor cara, con el asesinato de María Eugenia. Son muchas las noticias que nos han sorprendido, emocionado y entristecido en este 2025.

Ha sido el año de los grandes anuncios. Uno de ellos cristaliza ya en Figueruelas: la gigafactoría de baterías de Stellantis y la China CATL. El 26 de noviembre se ponía la primera piedra para un proyecto que contempla 4.100 millones de euros de inversión y que empleará a 4 mil personas cuando esté a pleno rendimiento. Un orgulloso presidente Jorge Azcón miraba hacia un futuro "que cambiará el futuro y atornilla la planta de Stellantis". Con la puesta en marcha del proyecto llegarán más de 2.000 trabajadores chinos.

RAMON COMET / EUROPA PRESS El CEO de Contemporary Star Energy, Andy Wu, y el ministro de Industria y turismo, Jordi Hereu, durante el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoríaRamón Comet / Europa Press26/11/2025

La planta de Stellantis en Figueruelas está más viva que nunca. En enero la marca anunció que adjudicaba a Zaragoza y Vigo la plataforma Stla Small, para ensamblar los coches eléctricos de tamaño pequeño. Se garantiza el futuro de la producción sin sobresaltos como mínimo hasta 2030, la fecha señalada para dejar de fabricar coches térmicos. Y el 18 de diciembre llegaba, por fin, otro de los grandes anuncios esperados: La china Leapmotor confirmaba que fabricará en Zaragoza sus coches eléctricos para todo Europa, hasta 4 modelos. La producción comenzará el cuarto trimestre de 2026. La economía se mueve.

La llegada de las grandes tecnológicas, con los centros de datos a la cabeza, han sido protagonistas. Se han anunciado inversiones por valor de 70 mil millones de euros. Amazon Web Services, Microsoft, Blackstone o Forestalia. Proyectos que tendrán que cristalizar en los próximos años.

TORMENTAS POLÍTICAS Y GRANDES OBRAS

Gran año económico que acaba revuelto en lo político. El anuncio de elecciones anticipadas en Aragón ha salpicado a Zaragoza. La sintonía entre PP y Vox se ha terminado. Los de Abascal daban la espantada la semana pasada desmarcándose del presupuesto para el año que viene. Unas cuentas que llevaba meses negociando con el PP. La alcaldesa, Natalia Chueca, las ha presentado en solitario. Se tramitarán en 2026 y, si Vox no los apoya finalmente, Chueca presentará una cuestión de confianza.

Pero más allá de los presupuestos, en Zaragoza capital, éste ha sido el año de la desaparición del cuartel de la Policía Nacional de Mayandía. Pero sobre todo, de otro emblema de ciudad: La Romareda, cuyo derribo comenzó en mayo. En el último partido en el viejo estadio el Zaragoza se salvó del descenso. Y la afición se llevó hasta el césped y los asientos. Ibercaja pondrá nombre al nuevo, del que ya se ven las primeras gradas. Y también al modular, que se estrenó el 24 de julio.

Europa Press Aficionados en el estadio de La Romareda llevándose pedazos del estadio

Mientras, el futuro sigue siendo incierto para el Real Zaragoza. El año termina con el equipo en penúltima posición, a 4 puntos de la salvación en un año en el que ha tenido hasta 4 entrenadores: Miguel Ángel Ramírez, Gabi Fernández; Emilio Larraz (unos días) y desde el 20 de octubre Rubén Sellés. Tampoco le va muy bien al Casademont masculino, que acaba el año como decimocuarto en la clasificación. El femenino, sin embargo, es líder.

En julio se reabrió al tráfico César Augusto, tras 9 meses de obras. Y en noviembre arrancó la reforma integral del Coso y San Miguel. Este ha sido el año del anuncio de otras grandes obras, como la Avenida Valencia y la Urbanización del Portillo.

Mientras tanto, se ha desbloqueado el desarrollo urbanístico de Arcosur. Ayuntamiento, DGA, Ibercaja y la Junta de compensación firmaron en octubre un convenio para construir 17.000 nuevas viviendas en 10 años, con una inversión de 130 millones de euros para impulsar el barrio. Han seguido las obras en el Huerva, las de Distrito 7 (la ciudad del cine en la antigua fábrica de Giesa) y se ha estrenado un cuartel de policía local en el Gancho.

Allí, los vecinos han seguido denunciando inseguridad, drogas y okupación. La ruina inminente obligó a desalojar varios edificios y motivó un plan especial de inspección de edificios en Zamoray, Pignatelli y el Casco. Aunque también ha habido desalojos en El Tubo, Delicias o Torrero.

MACHISMO Y SINHOGARISMO: LAS GRANDES TRAGEDIAS

La tragedia machista tiene un nombre este año. Abel Martínez mató a su mujer, Eugenia, el 4 de noviembre. La apuñaló brutalmente y después, trató de suicidarse.

EUROPA PRESS. Concentración de protesta por el asesinato machista de Eugenia

Otro asesino machista, Ezequiel Hermández, fue condenado en octubre a 29 años por matar a su ex mujer en Escatrón, en 2022. Tenía ya una orden de alejamiento sobre ella.

Zaragoza, por cierto, por fin se ha sumado al sistema VioGén. La Policía Local asumirá a partir de 2026 el 30% de los casos de riesgo bajo.

La otra gran tragedia es el sinhogarismo, que se ha disparado un 60% en dos años. 266 personas viven en la calle según el último recuento de Cruz Roja, en noviembre. En COPE hablamos con algunos de ellos. Así conocimos a Eduardo, de Calatayud; a David, de Lérida; o a Cristian, de Zaragoza. Los tres malviven en el entorno de la Plaza de los Sitios.

Ellos representan el tradicional sin techo, frecuentemente con adicciones o problemas de salud mental. Pero el perfil ha mutado al joven sudafricano que espera bajo el cielo raso que le tramiten su protección internacional, muchos de ellos en el entorno del Parque Bruil. Los vecinos pedían soluciones. El 3 de diciembre, el Ayuntamiento cerraba por sorpresa este espacio para desinfectar y hacer una reforma integral. El Ayuntamiento aseguraba que "nadie se ha quedado en la calle".

El 2 de enero murió en las calles de Zaragoza Luis el Argelino, un conocido sin techo, junto al Mercado Central. El 29 de septiembre fallecía también en la calle un joven gambiano de 20 años.

Y en medio de la tragedia, quienes se aprovechan de ella. En mayo se desalojó un hostal ilegal en Parque Roma en el que malvivían 59 personas, la mayoría con trabajo, pero que no pueden acceder a una vivienda. El responsable de este hostal ilegal fue detenido en junio. Ganaba 25 mil euros al mes a costa de estas personas.

La mayoría fueron realojados en el Albergue, que ha estrenado su esperada reforma, con 55 plazas más y nuevos pabellones de frío. En paralelo, el Ayuntamiento sigue en marcha con su plan Revive Bruil, para revitalizar la zona el entorno del Parque Bruil y La Magdalena.

Año también de pérdidas y sucesos que nos han dejado momentos duros.La pérdida más sonada: la de Javier Lambán, presidente de Aragón durante 2 legislaturas y líder del PSOE aragonés, crítico con Pedro Sánchez y todo un referente del socialismo. Este año fallecían también Juan Manuel Villa, uno de los Cinco Magníficos; el zaragozano José Luis Izuel, presidente de los hosteleros de España; y hace tan solo dos días Cecilia Giménez, la autora de la fallida restauración del Ecce Homo de Borja que se convirtió en un fenómeno mundial.

En junio, un incendio nocturno en la residencia Domusli Zalfonada nos dejó un fallecido y cerca de 50 evacuados. La tragedia pudo ser mayor. La Audiencia, por cierto, ha archivado definitivamente en noviembre la investigación del incendio de la residencia de Villafranca del año pasado, en la que murieron 10 personas. El fuego lo originó la batería de un móvil.

Otro incendio, en julio, se cobró la vida de Killiam, un niño de 5 años. Su madre y la pareja de ésta le habían dejado solo en casa por la noche para ir a comprar. Están acusados de homicidio imprudente. Fue en Las Delicias. El mismo barrio que ha vivido este año dos asesinatos, en abril y septiembre, en dos peleas, con apenas 200 metros de diferencia.

Los tribunales han condenado este año a José Miguel Oliván a 38 años y medio de cárcel por el doble crimen de Boggiero, en el Gancho: dos asesinatos cometidos en en marzo y mayo del año pasado en un edificio okupado del Gancho. Pendiente de sentencia está La Manada de Zaragoza. Son 7 miembros de la banda Latina Dominican D'ont Play acusados de secuestrar y violar durante 2 días a una joven en junio de 2020.

Además, la Policía detuvo en octubre a 3 personas por profanar, robar y vandalizar más de 500 nichos en el Cementerio de Torrero.2025 nos ha dejado, además, la investigación de varias denuncias por supuestos abusos sexuales en un colegio y una escuela infantil en Zaragoza; y otro centro en Garrapinillos. De momento, habrá que esperar para saber si los casos siguen adelante.

LOS CAMBIOS EN LA MOVILIDAD

En febrero, un hombre de 85 años fallecía tras ser atropellado por un patinete. La alcaldesa, Natalia Chueca, anunció un día después el fin de los patinetes de alquiler en Zaragoza, que dejaron de operar en julio. También desaparecieron los triciclos compartidos de Minits. Mientras, el servicio Bizi opera ya en todos los barrios de la ciudad las 24 horas.

En octubre llegó el nuevo pliego del bus urbano, con más kilómetros, mejoras en líneas y frecuencias; y un servicio a demanda a los hospitales. Antes, se habían estrenado ya las nuevas circulares, con polémica incluida por el fin de la línea 24.

En diciembre ha entrado en vigor la zona de Bajas Emisiones en Zaragoza. Mientras, el tranvía ha ampliado su horario los fines de semana. Y un accidente en el que un hombre de 58 años perdió las dos piernas ha hecho replantear las medidas de seguridad vial en la ciudad.

El conductor bebido y drogado que atropelló mortalmente a Luismi, el joven futbolista del Fuentes, fue condenado en noviembre a 4 años y 2 meses de prisión, aunque ha recurrido la sentencia.

MIRANDO AL CIELO

La meteorología también ha hecho de las suyas. En mayo, una granizada causaba daños en las Cinco Villas o en localidades como Farlete, Monegrillo, Tarazona y Borja. En junio, el pedrisco volvía a destrozar cosechas en Calatayud, Campo de Daroca, Valdejalón y Campo de Cariñena.

Ese mismo mes, unas brutales tormentas dejaron puentes cortados, cosechas destrozadas y gente aislada en Azuara o Herrera de los Navarros.

Apenas un mes después, una nueva DANA asolaba la Ribera Alta del Ebro. En Tarazona, 9 familias se desalojaron de las casas colgadas. Hasta este diciembre no han podido volver. Y en septiembre, las tormentas nos dejaron un enfurecido Huerva que arrasó Cuarte, María y Cadrete.

EL CASO KOLDO Y OTRAS POLÉMICAS

Además del agua, en Zaragoza salpica el escándalo del caso Koldo. La UCO registraba hace unos días la sede de Forestalia en Zaragoza. Pero el caso resonaba antes. Hasta en 2 ocasiones ha aparecido el portavoz adjunto del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, en los informes de la UCO. La primera se le suspendió de militancia y se le apartó de sus cargos. Pero la investigación interna del PSOE concluyó que no había nada.

La portavoz del grupo municipal socialista ha hecho “limpieza” pero de otra forma. Se relega a quienes fueron fieles a Lambán; y se refuerza a quienes siguen la línea de Pilar Alegría, la ministra de Pedro Sánchez que desde enero lleva las riendas del partido en Aragón.

Polémicas no faltan en la ciudad. Una de las más sonadas ha sido el cierre de casas de juventud, que movilizaron al tejido asociativo. Quejas que se retransmitieron en el polémico pregón de la cineasta Paula Ortiz, que en el Balcón del Ayuntamiento pidió mejoras en colegios, calles y hospitales.

Unas fiestas del Pilar sin puntos violeta, pero con Espacios Seguros. Movilización ciudadana también por la ampliación del Parque de Atracciones y su posible afección a los Pinares de Venecia. La familia Morte, actual gestora; y la multinacional argentina Fénix, tendrán la concesión por 50 años. Se llamará Noriland y tendrá una gran montaña rusa, un tren elevado y un parque acuático.

NUEVOS HOSPITALES Y REFORMAS HISTÓRICAS

La sanidad también ha sido protagonista en este 2025.En enero abría sus puertas en nuevo Hospital privado de Quirón, en Gómez Laguna. Y en septiembre conocimos el proyecto para el nuevo Hospital Royo Villanova, que duplicará su espacio y podría estar en funcionamiento en 2030.

En diciembre hemos estrenado nuevo sistema de urgencias en la atención primaria de Zaragoza. Por la tardes y los fines de semana ya no se atienden en los centros de salud, sino en los centros de especialidades (Grande Covián, Inocencio Jiménez, Pablo Remacha y Ramón y Cajal). La medida se acordó con los sindicatos tras varios paros y protestas.

Este año estamos viviendo también reformas históricas.Como la de la fachada de la Basílica de Santa Engracia o la de la Basílica del Pilar, con las Torres en obras y una reforma integral con la vista puesta en el año 2040, para celebrar el bimilenario de la venida de la Virgen en 2040.

En el entorno de la Plaza del Pilar, se ha demolido el Cubo y está por llegar la reforma de la Fuente de Goya. Precisamente este año se ha presentado el proyecto para el nuevo Centro Goya, que abrirá en 2027, en los antiguos juzgados.

Dice la alcaldesa que en Zaragoza siempre pasan cosas... Así hemos tenido Zaragoza Luce, Zaragoza Florece... y un sinfín de actividades. El Vive Latino volvió a Zaragoza. Amaral estrenó su 'Dolce Vita'. Y Enrique Bunbury lanzó 'La Voz' la primera canción del disco que saldrá en primavera.

Ojalá 2026 venga cargado de buenas noticias. Aquí estaremos, para contártelas.