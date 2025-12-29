Chueca presenta "el mejor presupuesto de la historia de Zaragoza" sin el apoyo de Vox y fuerza su tramitación

El gobierno de Zaragoza ha presentado el proyecto de presupuestos para el año 2026, calificado por la alcaldesa, Natalia Chueca, como “el mejor presupuesto de la historia de la ciudad”. Las cuentas, que por primera vez superan los 1.000 millones de euros (1.039 millones, 1.210 millones en el consolidado), crecen un 6,29% respecto al año anterior para continuar con el proyecto de transformación de la ciudad, mejorar los servicios públicos y reforzar las políticas sociales.

Cuentas saneadas, inversión récord y menos impuestos

Una de las claves del presupuesto es que este crecimiento se consigue sin subir los impuestos. Según ha detallado la alcaldesa, se mantiene el IBI al mínimo legal, se rebajan las plusvalías y se congelan impuestos como el de circulación. Chueca ha destacado que se trata de “un presupuesto récord con las cuentas saneadas como nunca antes había tenido el ayuntamiento de Zaragoza en los últimos 30 años”.

La consejera de Hacienda, Blanca Solans, ha subrayado que el consistorio presenta estas cuentas con “plena autonomía financiera”, sin tutelas de otras administraciones, gracias a la reducción de la deuda y al saneamiento de las arcas municipales. Esto permite, entre otras cosas, reducir la partida de gastos financieros y ganar capacidad para destinar recursos a los capítulos donde más se necesita.

Grandes proyectos que transformarán la ciudad

Las cuentas de 2026 contemplan una inversión histórica de 128 millones de euros (más de 200 millones sumando las sociedades municipales). Tres grandes proyectos estratégicos destacan por su envergadura: la reurbanización del río Huerva recibirá una consignación de 19,9 millones de euros, la rehabilitación de la antigua fábrica de Giesa en el Distrito 7 contará con 11,2 millones y el proyecto de La Romareda tendrá un peso de casi 30 millones de euros.

La inversión también llegará a los barrios con nuevos equipamientos como el Centro Cívico Hispanidad (2,8 millones), la Escuela Infantil de Arcosur (3,1 millones) o el centro deportivo de Distrito Sur (3,5 millones). Además, se destinarán más de 38 millones de euros a la reforma integral de calles y avenidas en toda la ciudad, con intervenciones previstas en El Coso, la plaza San Miguel, la avenida Valencia y el entorno de la plaza del Pilar, entre otras.

Apuesta por los servicios y la protección social

El presupuesto pone el foco en las prioridades ciudadanas. La partida de Vivienda asciende a 20,3 millones de euros, un 30% más que hace dos años, con 8 millones para rehabilitación. La Seguridad se refuerza con 9,7 millones de euros (+16%) para la Policía Local, la apertura de la nueva comisaría de Parque Goya y la ampliación de la videovigilancia.

Los servicios públicos esenciales también experimentan un notable crecimiento. Se destinarán 38 millones de euros a zonas verdes y medio ambiente (+17%), 94,2 millones a limpieza viaria y gestión de residuos (+13%) y más de 100 millones de euros a Movilidad, de los cuales 74,4 millones irán destinados a mejorar el transporte público.

Las políticas sociales se consolidan como un pilar fundamental con un presupuesto de más de 69 millones de euros, lo que supone un incremento del 14%. Crece especialmente el servicio de atención a domicilio para personas mayores, con 30,8 millones, y se duplica la partida para la acogida de personas sin hogar, alcanzando el millón de euros para hacer frente a la “desidia del Gobierno de España”, según palabras de la alcaldesa.

Finalmente, la alcaldesa ha asegurado que el presupuesto es un contrato con los ciudadanos y ha reivindicado la alta ejecución de su gobierno. “Este gobierno no hace propaganda, este gobierno trabaja por y para Zaragoza”. Chueca ha afirmado que mantendrá las partidas negociadas con Vox y que impulsará su tramitación para evitar un bloqueo, recurriendo si es preciso a una cuestión de confianza.