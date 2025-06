Darwin, uno de los héroes del incendio de Zaragoza: "Actué con el corazón"

Continúa abierta la investigación acerca de las causas del incendio en la residencia Domus Vi de Zalfonada, en la que este viernes por la noche murió un hombre de 93 años. Hubo 22 heridos, entre ellos una mujer de 70 años que tuvo que ser ingresada en la UCI y que este lunes se encuentra ya en planta.

Continúan hospitalizadas 9 personas: 5 de ellas en planta en el Hospital Clínico, todos ellos estables; y 4 en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, que evolucionan favorablemente y a los cuales se prevé dar de alta entre este lunes y el martes.

La tragedia pudo haber sido mucho mayor de no haber sido por la colaboración ciudadana. Los vecinos se volcaron en ayudar a Policía y Bomberos en sacar a los residentes del interior del edificio.

Uno de esos héroes es Darwin Castellanos, camarero del Bar Garrochino, ubicado frente de la residencia siniestrada. Estaban a punto de cerrar y él se encontraba atendiendo la terraza cuando vio el humo y los Bomberos en la zona. Y se acercó a ver qué pasaba.

"Había una abuela tocando la ventana pidiendo que la sacáramos, le dije al Bombero si podía romper la ventana y me dijo que ya estaban sus compañeros dentro", ha contado en COPE. Pero, momentos después, dejó de ver a la señora y pensó que podía haberse desmayado.

"Cogí un contenedor y traté de romper la ventana y, como no pude, me fui al bar a coger un martillo", recuerda. A partir de ese momento, otras personas comenzaron también a romper cristales y a sacar residentes del interior.

"Con las sillas de la terraza los llevamos a peso para separarlos del lugar", explica. En total, en la zona en la que se encontraba, consiguieron sacar a 15 personas.

No fue el único. Muchas personas se volcaron en ayudar a los residentes. "En el edificio había estudiantes de Medicina que les atendieron y entre todos les limpiaban la cara con toallitas, les dieron agua y les arropaban porque iban en pijama o con bata", recuerda Darwin.

Este joven asegura que en ese momento no tuvo miedo de actuar. "No piensas en nada, en si te vas a cortar o se te va a caer un cristal, haces lo que te sale del corazón", asegura. Este lunes, ha recibido la visita de algunos clientes que se han acercado a darle las gracias por su valentía. "Me han dado unos abrazos muy buenos, han llorado de la emoción", concluye.