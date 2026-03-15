La esperanza vuelve a latir para un Real Zaragoza lleno de fe y coraje (2-0)

Rober González, el mejor del partido, celebra la validación vía VAR del primer tanto de la tarde, con el que se estrena como goleador en el conjunto zaragocista

La esperanza vuelve a latir, con más fuerza, para un Real Zaragoza heróico, intenso, inteligente, ordenado y eficaz, que doblegaba este sábado a uno de los favoritos para el ascenso, el Almería en un estadio modular que fue ese “hogar”, ese “fortín” que pedía el técnico David Navarro.

La incontestable victoria por dos goles a cero ante un rival teóricamente muy superior, pero que se hizo pequeño ante la fe y el coraje de los zaragocistas, permite que el sueño de la permanencia que parecía imposible hace dos semanas, ese sueño que resurgió con la victoria en Cádiz, tiene ahora su continuidad y todo el sentido con los golazos de Rober y Dani Gómez en el tramo final del encuentro.

El técnico aragonés David Navarro, que lleva camino de convertirse en el nuevo Mesías del zaragocismo, pedía siete victorias cuando llegó al banquillo y ya han llegado dos en los dos primeros partidos. Quedarían por tanto cinco, a conseguir en las doce jornadas que quedan. Ya es menos de la mitad.

No es utopía ya pensar que eso es posible con un entrenador que lo está haciendo todo perfecto, impecable en todas sus decisiones y momentos. Midiendo los tiempos una vez más con una cronología impecable y eligiendo de una manera incuestionable las piezas con las que lograr los objetivos.

De momento, David Navarro ya ha reducido a la mitad la diferencia con la permanencia en apenas dos partidos. De los ocho puntos de distancia con los que cogió al equipo se ha pasado a cuatro. Y lo ha hecho logrando el cien por cien de los puntos en disputa. Seis de seis. Aunque realmente con él al frente ese cien por cien de triunfos incluye el que logró hace catorce meses ante el Racing de Ferrol, por lo que son tres de tres en los que ha sumado los nueve puntos en juego.

Pero lo que vale realmente es este presente esperanzador y lo que suponen estas dos victorias consecutivas ante Cádiz y Almería, que para lograrlas ha conseguido dar la vuelta como a un calcetín a una plantilla de la que ya nadie esperaba nada positivo. De parecer la peor plantilla de la categoría, ahora ha pasado a dar la sensación de ser capaz de ganar a cualquiera.

Y ante el Almería, además de ganar a un rival superior, hubo que superar también las vicisitudes arbitrales. Menos mal que por una vez el VAR estuvo en buenas manos, las del canario González Francés, que corrigió los lamentables errores de Daniel Palencia Caballero, el desquiciante colegiado vasco que parecía empeñado en perjudicar al Real Zaragoza en todas y cada una de sus decisiones.

Para el Real Zaragoza, que llegaba al choque penúltimo en la tabla, el duelo era una de las 'finales' que le quedan para tratar de salvar la categoría y la primera parada del calvario que tiene que transitar en tres jornadas dificilísimas, pues ahora le esperan el Deportivo y el Racing.

Y para el Almería, que venía como segundo clasificado, la visita al Ibercaja Estadio debía servir para mantener su excelente estado, invicto desde el 25 de enero, y afianzar su posición en los puestos de ascenso.

El estado de necesidad de los locales se tradujo en los primeros compases en dominio y presión ante un rival peligrosísimo, con armas tan poderosas como Sergio Arribas, máximo artillero de la categoría.

Esa pujanza de los blanquillos tuvo su fruto en una arriesgada falta en el borde del área de Chirino sobre Larios en el minuto 4, aunque el lanzamiento ejecutado por Francho Serrano resultó intrascendente.

Pero cuatro minutos después, en un vibrante inicio, el colegiado Daniel Palencia anuló un gol del Almería por fuera de juego de Miguel de la Fuente, previo al remate a la red de Leo Baptistao.

La acción siguió en el Ibercaja Estadio en el minuto 11, cuando el canterano Hugo Pinilla, uno de los valores en alza del Zaragoza, completó una gran conducción dentro del área con un disparo que obligó a Andrés Fernández a mandar a córner el esférico.

El paso del tiempo fue templando el partido y el Almería también se fue haciendo con una mayor cuota de balón y de control de los tiempos de un duelo igualado y entretenido.

Algo que se tradujo en ocasiones como la que tuvo Miguel en el minuto 25, cuando Andrada acertó a despejar su potente disparo a quemarropa, y la que tuvo Lopy en el 31, con un zapatazo raso desde fuera del área que se fue lamiendo el poste derecho.

En el último tramo del primer tiempo, una emergencia médica en la grada causada por los mareos de un aficionado detuvo el partido, un inesperado receso que agregó 10 minutos al primer acto.

Añadido que tuvo que extenderse todavía más, después de que el encuentro acumulara otra pausa para que el árbitro consultara un posible penalti de Keidi Bare por mano. El VAR, afortunadamente, hizo corregir al nefasto colegiado.

Las decisiones del árbitro estaban alterando a una grada ya muy encendida por las necesidades del equipo aragonés y, en ese final accidentado e intenso, Francho dispuso de una ocasión con un remate de cabeza que se fue alto.

El descanso llegó con el 0-0, empate justo por lo visto en un atípico encuentro, en el que el Zaragoza estaba dando la cara ante uno de los adversarios más difíciles de LaLiga Hypermotion, que no terminaba de sentirse cómodo a orillas del Ebro.

Ninguno de los dos equipos hizo cambios para un segundo tiempo que comenzó con los blanquillos achuchando el área rival y con más hambre que la escuadra andaluza.

Sin embargo, fue el Almería el que casi se adelanta en el minuto 64, después de una transición rápida que culminó con un potente disparo de Arribas desde la frontal del área que se fue por encima del travesaño.

Tras ello, el partido entró en una fase pastosa, sin apenas ocasiones de peligro, trance que rompió Embarba en el minuto 77 con un extraño remate de cabeza que se fue por poco.

A partir de ahí, la emoción volvió de golpe al Ibercaja Estadio, primero, con el gol que metió Rober en el minuto 80 tras una magnífica acción individual y luego, con la tensión que volvió a disparar Daniel Palencia Caballero al anular en un principio el tanto y, luego, al darle validez tras su consulta en el VAR.

El hogar provisional zaragocista estalló en alegría cuando se confirmó el 1-0, aunque todavía quedaban cuatro minutos por jugar, más lo que decidiera alargar el colegiado, ante todo un Almería.

Pero con la grada completamente volcada en apoyar a su equipo durante los ocho minutos añadidos, Dani Gómez sentenció el partido con su gol en el 96 para rubricar una victoria que da tres puntos fundamentales a un Zaragoza que empieza a creer en su salvación.

Real Zaragoza 2: Andrada; Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Larios; Keidi Bare (Mawuli, min. 66), Francho, Rober (Saidu, min. 88), Hugo Pinilla (Tasende, min. 73); Dani Gómez, Kodro (Cuenca, min. 66).

Almería 0: Andrés Fernández; Álex Muñoz (Centelles, min. 58), Bonini, Nelson Monte, Chirino (Luna, min. 78); Lopy, Baba, Morci (Arnau, min. 70), Arribas (Melamed, min. 78), Baptistao (Embarba, min. 58), Miguel.

Goles: 1-0. M.80: Rober; 2-0. M.96: Dani Gómez.

Árbitro: Daniel Palencia (comité vasco). Mostró cartulina amarilla a Keidi Bare (m. 53), Insua (m. 71), Larios (m. 73), Mawuli (m. 93) y Dani Gómez (m. 97) del Real Zaragoza, y a Chirino (m. 4), Álex Muñoz (m. 28), Embarba (m. 75) y Arnau (m. 87) del Almería. También amonesto con tarjeta amarilla al entrenador del Zaragoza, David Navarro (m. 58).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 15.646 espectadores.