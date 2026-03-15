El crimen de los Galindos revive para dar voz a sus cinco víctimas inocentes

Más de medio siglo después, el misterio del crimen de los Galindos sigue siendo una herida abierta en Paradas. El abogado y profesor Eduardo Pastor ha roto décadas de silencio para documentar el caso en una obra de gran rigor.

Pastor, natural del municipio, explica que su libro, 'Inocentes', es "más que un libro, una necesidad", ya que busca defender a las víctimas de todas las acusaciones que se han vertido sobre ellas.

Más que un libro, yo creo que es una necesidad, era una necesidad"

La obra se centra en dar voz a quienes nunca pudieron defenderse: las cinco víctimas asesinadas. El autor recuerda cómo las culpas se dirigieron primero hacia el capataz, Manuel Zapata, y después hacia Pepe González, hasta que se descubrió que ambos habían sido también asesinados. "A ellos no se les ha escuchado nunca", lamenta Pastor, cuyo objetivo es relatar sus "vidas honradas y sencillas" para limpiar su nombre.

La herida de un pueblo

El libro también aborda cómo el crimen marcó a la localidad sevillana. El autor rechaza que el pueblo practicara una "omertá mafiosa", como se ha sugerido, y asegura que el silencio se debía al desconocimiento. "El pueblo de Parada no conocía nada de aquel móvil", afirma. Esta situación generó un estigma con el que su generación creció, escuchando siempre la misma referencia al salir del municipio: "ah, lo del crimen de los galindos".

Eduardo Pastor durante la presentación del libro 'Inocentes'

Pastor recuerda el sentimiento de su generación con una metáfora: "Tú tienes un dedo señalándome, pero si miras bien, tienes tres dedos señalándote a ti". Con su obra, busca darle la vuelta a ese "dedo acusador" que durante años apuntó injustamente a trabajadores que, como se ha demostrado, solo fueron víctimas.

Una investigación llena de sombras

Sobre la resolución del caso, Pastor considera que el fracaso se debió a una mezcla de factores, "fifty-fifty". Por un lado, una investigación muy deficiente desde el "minuto cero", donde las pruebas se contaminaron y desaparecieron. Por otro, una aparente falta de voluntad, ya que "siempre que parecía que un juez tomaba aquello en serio [...] esa línea de investigación se cortaba por las alturas".

El remate de las irregularidades, según el autor, fue la pérdida del sumario completo en un traslado desde Marchena a Sevilla. "Se perdió en 2014, que no estamos hablando del año 70", denuncia Pastor, un hecho que lo dejó, como a muchos otros, completamente perplejo y que evidencia las trabas que ha sufrido el caso.

Un mensaje de paz y alivio

Eduardo Pastor escribió el libro "con respeto" pero sin pedir permiso a los familiares, convencido de que su "mensaje de paz y alivio" sería bien recibido. La acogida en Paradas ha sido "multitudinaria", y los vecinos lo han recibido "con cariño y entusiasmo". Sin embargo, el autor lamenta que "las instituciones no están volcándose demasiado con este asunto", una última "rémora" que todavía pesa sobre el tema.