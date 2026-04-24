María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón en COPE: "Impulsaremos una nueva etapa con un parlamento de puertas abiertas"

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha destacado el inicio de una nueva etapa política en la comunidad, marcada por el reciente pacto de gobierno y la celebración del día de San Jorge. Desde el Palacio de la Aljafería, que alberga la sede parlamentaria, Navarro ha subrayado la importancia de la jornada de puertas abiertas organizada para este fin de semana, un evento que coincide con la inminente puesta en marcha de la actividad parlamentaria ordinaria. La presidenta ha expresado su satisfacción por un acuerdo que refleja la voluntad de los aragoneses en las urnas y que permitirá al poder legislativo comenzar a trabajar "con absoluta normalidad".

Un parlamento de puertas abiertas

La iniciativa de puertas abiertas en el Palacio de la Aljafería ha registrado un éxito de participación, con más de 800 personas inscritas para las visitas guiadas, lo que supone un incremento del 68% respecto a las últimas jornadas similares. Navarro ha calificado la cifra como "un orgullo" y ha agradecido la implicación de los trabajadores de la cámara y de los cerca de 30 diputados que se han ofrecido voluntarios para explicar el trabajo parlamentario a los ciudadanos. La presidenta ha reafirmado su objetivo de acercar la institución a la sociedad, insistiendo en que "este palacio lo tienen que conocer todos los aragoneses, porque suyo es".

Este palacio lo tienen que conocer todos los aragoneses porque es suyo" María Navarro Presidenta de las Cortes de Aragón

Este acercamiento es, según sus palabras, un "empeño personal" que busca no solo mostrar la zona monumental e histórica del palacio, sino también la actividad parlamentaria que se desarrolla en él. Dentro de esta línea de acción, ha adelantado que ya existen proyectos en marcha para "sacar todo el patrimonio documental a los sitios del territorio aragonés donde hayan ocurrido los hechos históricos". El objetivo es, ha dicho, "abrir este palacio y sacar todo lo que tenemos aquí al territorio", para que todos los ciudadanos conozcan de primera mano el funcionamiento y el valor de la institución.

COPE.ES Interior del Palacio de la Aljafería

Aragón, tierra de pactos

En el plano político, María Navarro ha celebrado la consecución de un acuerdo de gobierno que dota de estabilidad a la comunidad. La presidenta ha defendido la tradición de consenso de la región, afirmando que "Aragón es una tierra de pacto, nunca se ha dado el poder sin el acuerdo". En este sentido, ha señalado que "la clase política tenemos que saber gestionar lo mejor posible el resultado de las urnas", y considera que el pacto alcanzado se ha logrado "con absoluta normalidad".

Aragón es una tierra de pacto, nunca se ha dado el poder sin el acuerdo" María Navarro Presidenta de las Cortes

Con el poder ejecutivo ya encauzado, Navarro ha confirmado que el poder legislativo se pondrá en marcha de inmediato. Esta misma tarde se reunirán la Mesa y la Junta de Portavoces para definir el calendario de la sesión de investidura y aprobar la agenda de plenos ordinarios para los meses de mayo y junio. La presidenta ha asegurado que los 67 diputados de la cámara "tienen muchas ganas de iniciar ya la actividad parlamentaria" para empezar a tramitar las leyes y ejecutar las políticas que demanda la ciudadanía.

Cultura y patrimonio en la Aljafería

Además de su función política, Navarro ha reivindicado el valor cultural del Palacio de la Aljafería. Ha destacado la exposición de Goya, que se mantendrá abierta al público de forma gratuita durante las jornadas de puertas abiertas y cuya permanencia en el palacio se extenderá hasta la finalización del nuevo museo dedicado al pintor. La presidenta ha confesado que su rincón favorito del monumento es el Patio de Santa Isabel, lugar donde tradicionalmente se celebra el acto institucional del Día de Aragón.

Finalmente, en el marco de la celebración de San Jorge, Navarro ha recordado la distinción otorgada a la radio y televisión pública aragonesa por sus 20 años de trayectoria. Ha elogiado su labor como un medio "libre y con criterio propio", considerándolo "un valor importantísimo para la democracia". Este reconocimiento, junto a la exaltación de la Jota, forma parte de los actos que celebran la "identidad aragonesa" y el "orgullo de pertenencia".