Otro susto en los muros de los campos de fútbol, Diallo del Binissalem: "Se pegó con la parte de atrás de la cabeza y perdió el conocimiento"

Otro susto, otro traumatismo y otra conmoción. En plena denuncia por parte de la gente del fútbol de que la situación no puede seguir así con los muros de protección de los campos de fútbol y tras la conmoción sufrida por un cadete hace pocas fechas con un cadete, otro caso que sucedía el pasado fin de semana.

El jugador del Binissalem de tercera división, Ousman Diallo, se recupera favorablemente del traumatismo sufrido en la cabeza en el encuentro del pasado fin de semana ante el Mallorca B. Diallo sufrió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, comenzaba a sangrar de inmediato y perdía el conocimiento. El susto para los presentes fue muy grande, de inmediato fue atendido como explicaba en COPE el secretario del Binissalem Tolo Alzamora. "Oumar ya está bien, he charlado hace un rato y ya estaba en su casa. Lo habían tenido en observación, cuando entró en la Juaneda Miramar ya nos tranquilizaron que parecía todo correcto pero que por prudencia lo han tenido en observación. Tiene las cervicales algo afectadas y ha de tener 15 días de reposo".

Alzamora explica cómo fue: "fue el partido del sábado en una disputa de balón, es un chico muy impetuoso, se desequilibró y cayó de espaldas a la pared y pegó con la cabeza. Perdió el conocimiento y convulsionó un poco, intervino nuestro fisio, el segundo entrenador también es un técnico de ambulancias que en seguida evitaron que se tragara la lengua. La fisio del Mallorca también fue en seguida. Se llamó a la ambulancia, se le evacuó, fue un momento de tensión. En principio estaba sin conocimiento pero poco a poco fue recuperándolo".

"Es un debate abierto, el presidente de la Federación ya estuvo con la federación de municipios, ya se habló de estas cosas, sé que se ha iniciado, la semana pasada hubo algo parecido. Vemos que los campos de Ibiza están ya forrados y habrá que actuar porque lo que no pasa en un año pasa en un día. Mejor tener este asunto minimizado" explica el secretario del CD Binissalem.

Algunos de los presentes explican a COPE también la angustia por la tardanza de la ambulancia, lo que extrañaba por la cercanía del Hospital de Inca. El jugador fue auxiliado y fue recuperando la consciencia.

Mientras sigue en estudio cómo financiar una amortiguación para los campos que entrañan más peligro para la integridad de los jugadores, en los que los muretes son muy cercanos al terreno de juego. El hecho ocurrido en el Coll de'n Rabassa con un cadete había abierto ya el debate y se pide una financiación que deberían acometer y que mientras se decide quién y cómo lo financia, sigue el peligro en los campos.