Antonio Morales denuncia que técnicos de Proexca alientan a los empresarios a invertir en Tenerife en detrimento de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha denunciado una situación que considera "intolerable" en el seno de Proexca, la empresa pública para la promoción exterior. Durante una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Gran Canaria' con Javier Benítez, Morales ha afirmado que técnicos de este organismo, cuya cúpula directiva se concentra en Tenerife, disuaden activamente a empresarios para que no inviertan en Gran Canaria.

Desequilibrio intolerable en Proexca

Morales ha detallado que no solo la presidencia, vicepresidencia y el CEO de Proexca están en la misma isla, sino que se ha creado una nueva dirección general para proyectos estratégicos ligada a la Presidencia del Gobierno con una oficina de siete personas en Tenerife. "Un empresario que quiera invertir ahora aquí en Gran Canaria tiene que ir a Tenerife con esos consultores", ha explicado, añadiendo que, según le trasladan los propios empresarios, allí se les intenta convencer para cambiar de isla.

Mira, pero ¿por qué no lo haces aquí? Mira, que en este sitio, tal, esto sucede con mucha frecuencia" Antonio Morales Presidente del Cabildo de Gran Canaria

El presidente ha relatado que estas prácticas son habituales. "Esto sucede con mucha frecuencia, nos lo dicen los empresarios", ha insistido, citando las palabras que los técnicos dirigirían a los inversores: "Mira, pero ¿por qué no lo haces aquí? Mira, que en este sitio, tal". Para Morales, esta situación alimenta el pleito insular, aunque subraya que su deber es defender los intereses de la isla ante cualquier desequilibrio.

El PIO sigue en vigor

En cuanto a la reciente actualidad judicial, Morales ha querido lanzar un mensaje de seguridad jurídica respecto al Plan Insular de Ordenación (PIO). Ha asegurado que "el PIO sigue en vigor" y que el Cabildo recurrirá "a todas las instancias" el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha calificado de "sentencia errónea, injusta y desproporcionada".

Entrevista Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria

Seguimos insistiendo en una sentencia errónea, injusta, desproporcionada" Antonio Morales Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Según el presidente, los técnicos sostienen que el tribunal "no se la han leído en profundidad". Ha aclarado que la anulación del plan no paraliza proyectos estratégicos como el tren, aunque sí podría generar más carga burocrática para futuras infraestructuras como los saltos de agua. En el peor de los casos, se volvería al PIO de 2004.

El auge del queso y el sector primario

La entrevista ha tenido lugar en el marco de una feria dedicada al queso, un producto que Morales ha ensalzado como estandarte del sector primario de la isla. Ha destacado la "extraordinaria variedad y calidad" de los quesos de Gran Canaria, reconocidos con premios a nivel mundial, y ha señalado que el consumo en Canarias alcanza los 12 kilos por persona al año.

Foro Internacional de Queso

Morales ha defendido el papel "clave" del Cabildo para potenciar el sector, avanzar hacia la soberanía alimentaria y ligar el producto a la gastronomía, que ya cuenta con siete estrellas Michelin y una estrella verde. El objetivo, ha dicho, es que los jóvenes se incorporen al sector con la "garantía de que los productos se venden y el esfuerzo merece la pena".

Respecto a la escasa presencia de productos locales en el sector turístico, Morales ha apuntado a los dueños de los hoteles como principales responsables, por priorizar el ahorro de costes sobre la calidad. "Si todas las grandes superficies hicieran lo mismo [apostar por el producto local], avanzaríamos mucho más rápido", ha sentenciado.

Finalmente, el presidente ha reflexionado sobre la carestía de la vida, cuestionando los enormes beneficios de las grandes petroleras mientras sube el precio del combustible. Ha afirmado que "no se está controlando el mercado" y que "algunos se están aprovechando", una situación que, a su juicio, también ocurre con la alimentación.