Abel Caballero acusa a Rueda de orquestar una moción de censura “antidemocrática” en Lugo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, viajó a Lugo para arropar a Miguel Fernández antes del debate de una moción de censura que calificó como "antidemocrática"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, viajó hasta Lugo para mostrar su apoyo al regidor local, Miguel Fernández, y denunciar que la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de la concejala no adscrita María Reigosa es “una profunda y grave movilización antidemocrática” que, según él, responde “a un intento” del presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, “de parar esta ciudad”.

Lo que está sucediendo en Lugo en este momento es un acto antidemocrático innombrable" Abel Caballero Alcalde de Vigo

Acompañado por la teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, y el delegado de la Zona Franca, David Regades, Caballero ha afirmado que lo que está ocurriendo “es un acto antidemocrático innombrable. Profundamente antidemocrático. Usar votos del Partido Socialista contra el alcalde elegido del Partido Socialista por esta ciudad”.

Ha insistido en que la moción, que se debatirá el próximo 7 de mayo, “no es un tema menor”, sino un asunto “de la mayor gravedad política”, porque “la democracia lo es todo, es la forma de entendernos, es la garantía de la convivencia. Y aquí en Lugo se está vulnerando gravemente”.

acusa a rueda

El regidor vigués ha expresado su “absoluto rechazo a una moción de censura de esta envergadura”, reiterando que se trata de una maniobra auspiciada por “Rueda”. En su opinión, el líder popular “tiene temor” a perder las próximas elecciones municipales, y las autonómicas, consciente de que “esto va evolucionando en otras coordinadas de políticas”.

Caballero también ha señalado que el temor del PP responde a que “el propio avance de la ciudad es un modelo”. A su juicio, “basta con pasearse por Lugo y ver toda esa transformación maravillosa” e “histórica”, un “cambio extraordinario, sin precedentes durante tantos años”, que “arrancó con José López Orozco, siguió con Lara Méndez y con Paula Alvarellos y ahora con Miguel Fernández, que es un alcalde magnífico”.

Siempre estaré en contra de que se hagan mociones de censura antidemocráticas contra alcaldes y alcaldesas. Sean del color que sean" Abel Caballero Alcalde de Vigo

"En Lugo va a pasar eso"

Desde su perspectiva, “cuando alguien que se presentó por un partido político y es concejal o concejala”, se pone “en contra de su lista”, da pie a “una acción antidemocrática intolerable”. Como “alcalde y como presidente de la FEMP durante ocho años, lo quiero denunciar”, ha apostillado. Además, ha afirmado que siempre estará en contra de este tipo de mociones, “sean del color que sean”.

Cedida Miguel Fernández con Abel Caballero ante el Cuartel de San Fernando

Caballero ha recordado un caso similar ocurrido en otro municipio un año antes de las elecciones, donde el alcalde censurado logró después una mayoría absoluta. “En Lugo va a pasar eso. Y ahí nos veremos”, ha augurado. Por su parte, el alcalde de Lugo ha agradecido el apoyo ante esta “maniobra ilógica, injusta y difícilmente entendible que estamos viviendo”.