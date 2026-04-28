La hostelería de Ruzafa responde y da su opinión sobre la ZAS: "Es un fracaso de la administración"

La hostelería y el ocio nocturno del barrio de Ruzafa, en Valencia, se han manifestado para mostrar su total rechazo a la nueva Zona Acústicamente Saturada (ZAS) aprobada para el área. La responsable de la asociación Al Balansi, Amor López, ha calificado la medida como un "mazazo tremendo" en el programa 'Mediodía COPE MÁS Valencia' con Carles Villeta, asegurando que es un "fracaso de la administración" y que seguirán en la "lucha activa" para revertirla.

López ha explicado que, tras el "estupor" inicial, el sector ha hecho balance de lo que supone la ZAS. "Para nosotros también es un recorte a nuestros derechos", ha afirmado, detallando que la medida implica una reducción de media hora para los restaurantes y, sobre todo, un gran perjuicio para el ocio. "Al ocio se le recortan más de 3 horas de su actividad", ha sentenciado.

Para nosotros también es un recorte a nuestros derechos" Amor López Responsable de la asociación Al Balansi

Iniciativas pioneras para la convivencia

La portavoz de los hosteleros ha defendido que el ocio es una "actividad legal y regulada" y ha recordado las numerosas iniciativas que han impulsado desde el sector privado para garantizar la convivencia. Entre ellas, ha destacado las "terrazas sostenibles", un proyecto pionero a nivel nacional, y los "chalecos amarillos", un servicio de mediación costeado por los propios locales para asegurar que no haya ruido en las calles.

"Esto es un tema de concienciación de la gente, de que tenga claro que el descanso de los vecinos es primordial", ha señalado López, subrayando que los locales cumplen con toda la normativa de insonorización. Además, ha mencionado la plataforma "Convivir Ruzafa", donde hosteleros, una asociación de vecinos, el mundo de la cultura y las fallas trabajan conjuntamente en campañas que han recibido la "felicitación por parte de la administración".

Un fracaso demostrado en otros barrios

Amor López ha sido contundente al afirmar que la ZAS "no favorece a nadie". Ha recordado que esta sería la quinta zona declarada en Valencia, tras las de Cánovas, El Carmen y Juan Llorens, barrios que, en su opinión, "han quedado un poco a la deriva". Para la representante hostelera, la declaración de una ZAS es "un fracaso de la administración".

Respecto a la sentencia judicial que avala la medida, López ha matizado que "en ningún momento impone las medidas que se tienen que poner". También ha asegurado que los vecinos que se quejan son una "minoría" en un barrio "abierto y multicultural" y que el ruido tiene otros factores como el "tráfico rodado". Pese a todo, ha insistido: "Nosotros siempre dispuestos a con los vecinos a dialogar, que lo hemos estado haciendo durante muchos años".