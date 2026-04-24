El Palacio de la Aljafería desvela sus secretos en COPE: de dragones ocultos a una cárcel con 450 años de historia

El Palacio de la Aljafería de Zaragoza, con más de mil años de historia, es uno de los monumentos más visitados de Aragón, superando los 300.000 visitantes anuales. Durante las jornadas de puertas abiertas con motivo de San Jorge, el guía cultural Javier Royo desvela algunos de los secretos que se esconden en sus muros, desde símbolos ocultos hasta un pasado como prisión. Este edificio ha sido testigo de innumerables transformaciones, consolidándose como un epicentro de poder y cultura a lo largo de los siglos.

El poder simbólico del Salón del Trono

Uno de los espacios más deslumbrantes es el Salón del Trono, un lugar que ha funcionado históricamente como foco de poder y sala de recepciones. Según Royo, es uno de los puntos preferidos por los visitantes para tomar fotografías, junto al Patio de los Naranjos. Su diseño no es casual, sino que buscaba impresionar y someter a quienes se presentaban ante los reyes.

La disposición de la sala obligaba a los visitantes a recorrer toda la estancia bajo la atenta mirada de la corte, que observaba desde una galería superior. Esta puesta en escena, como explica el guía, generaba una sensación de nerviosismo e intimidación. La ubicación de los tronos se intuye en el extremo opuesto a la puerta de entrada, por donde accedían las personas desde las alas de pasos perdidos o salas de espera.

Desde el siglo XIV, algunos reyes empezaron a utilizar el dragón como un símbolo parlante de Aragón" Javier Royo Guía del Palacio de La Aljafería

Pero el salón esconde más secretos. En la decoración superior, entre motivos vegetales dorados, se ocultan numerosos dragones. La teoría principal, según Royo, es que se trata de un símbolo parlante de la Casa de Aragón. “Desde el siglo XIV algunos reyes van a empezar a utilizar el dragón como un símbolo parlante de Aragón, por la similitud fonética con ‘D’Aragón’”, explica el experto.

GUÍA REPSOL Palacio de La Aljafería

De palacio a prisión de la Inquisición

El recorrido continúa descendiendo por la Escalera Real, una obra ceremonial de la época de los Reyes Católicos. Sus peldaños, bajos y alargados, estaban diseñados para bajar “con gracia y soltura” durante las recepciones reales. Esta escalera forma parte de la segunda gran ampliación cristiana del palacio, impulsada por Fernando el Católico a finales del siglo XV.

La escalera conduce al Patio de Santa Isabel, popularmente conocido como el Patio de los Naranjos por los árboles que lo pueblan y cuyo aroma a azahar perfuma el ambiente. Aunque la tradición, hoy discutida, dice que Santa Isabel de Portugal nació en el palacio, el nombre se consolidó a partir del siglo XVII. Este patio es un remanso de paz que contrasta con la oscura historia de otras partes del edificio.

WIKIPEDIA Palacio de la Aljafería

La Torre del Trovador, la parte más antigua del palacio, tuvo un uso mucho más sombrío. A finales del siglo XV, se convirtió en la cárcel del Tribunal del Santo Oficio de Zaragoza. Posteriormente, con la conversión de la Aljafería en cuartel militar, siguió funcionando como calabozo hasta después de la Guerra Civil Española. “Esta torre se ha utilizado como cárcel durante 450 años, así que imaginémonos todo lo que han visto esas paredes”, subraya Royo.

Mil años de historia en una hora

La Aljafería es también un exponente único del arte mudéjar aragonés, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este estilo, desarrollado por musulmanes en territorio cristiano, es una de las principales señas de identidad de Aragón. Sus yeserías y artesonados se pueden admirar en numerosos rincones del palacio, testimonio de la convivencia de culturas.

turismodearagon.com Interior del Palacio de La Aljafería

Explicar más de un milenio de historia en una visita de una hora es el gran reto de los guías. Royo admite que es “imposible” contarlo todo y que deben seleccionar lo más importante para ofrecer “pequeñas pinceladas de cada periodo del palacio”. Además, revela que existen espacios cerrados al público general, como algunas plantas de la torre, que guardan un “misterio especial” y que solo se muestran en visitas exclusivas.