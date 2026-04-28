Andújar celebra el 'engranaje perfecto' de la Romería de la Virgen de la Cabeza

El Ayuntamiento de Andújar ha realizado un balance muy positivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza 2026. La última edición se ha desarrollado sin incidencias graves gracias a un amplio dispositivo que ha funcionado con eficacia tanto en el Cerro del Cabezo como en las actividades previas.

Un engranaje perfecto

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha valorado el trabajo de los servicios municipales, destacando la complejidad organizativa de la cita. Carmona ha señalado que "la preparación del dispositivo municipal de Romería es un engranaje perfecto; todas las piezas tienen que funcionar y el trabajo de uno se apoya en el trabajo de otros. Desde el Ayuntamiento de Andújar estamos muy satisfechos por el resultado del trabajo de los empleados municipales".

La preparación del dispositivo municipal de Romería es un engranaje perfecto" Francisco Carmona Alcalde de Andújar

Carmona ha agradecido expresamente la labor de áreas como Servicios, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Bomberos y Protección Civil. También ha puesto en valor el trabajo de Fiestas Patronales y Tradiciones y de Festejos, claves en la coordinación de los actos.

El alcalde ha subrayado que la colaboración entre administraciones ha sido "determinante" para el resultado positivo en un evento que congrega a miles de personas cada año y que exige una planificación exhaustiva en seguridad, movilidad y logística.

El pórtico de Romería del Ayuntamiento de Andújar comenzó a principios de abril, con una programación extendida durante todo el mes. Estas acciones buscan engrandecer una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y que es uno de los legados culturales, patrimoniales y devocionales más importantes del municipio.