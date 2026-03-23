La Cueva de las Güixas de Villanúa se renueva para convertirse en un centro del siglo XXI

La Diputación Provincial de Huesca ha otorgado una subvención de 94.000 euros al ayuntamiento de Villanúa para transformar y digitalizar el Centro de Interpretación de la Cueva de las Güixas. El proyecto consiste en aprovechar la infraestructura actual para crear un espacio de formación y concienciación turística sobre el entorno natural de esta población de la Jacetania.

Los beneficiarios de este proyecto no solo serán los miles de turistas que visitan Villanúa cada año, sino también los numerosos grupos de escolares que acuden al centro de interpretación. Para ellos, se diseñará un contenido formativo específico para aplicar dentro y fuera del aula, enfocado en la puesta en valor y conservación del entorno natural.

Un centro del siglo XXI

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha visitado las instalaciones y ha destacado el objetivo de la inversión. "Vamos a actualizar el centro de interpretación para convertirlo en un centro del siglo XXI. Con una inversión de más de 90.000 euros vamos a ayudar a que este centro siga dinamizando el valle del Aragón y la oferta turística de la zona mostrando nuestra riqueza natural y patrimonial", ha señalado.

Vamos a actualizar el centro de interpretación para convertirlo en un centro del siglo XXI" Isaac Claver, presidente de la DPH

Por su parte, el alcalde de Villanúa, Luis Terrén, ha subrayado la necesidad de la reforma. "Se trata de un espacio que data de 2009 y que visitan unas 35.000 personas al año pero que ha quedado desactualizado a nivel tecnológico. Ahora, gracias a la ayuda de la Diputación, los vamos a poner al día para hacer una visita más moderna e interactiva para que el visitante se lleve una experiencia mejor", ha explicado.

Hacer una visita más moderna e interactiva para que el visitante se lleve una experiencia mejor" Luis Terrén, alcalde de Villanúa

Experiencia inmersiva con tecnología punta

El Centro de Interpretación de Villanúa se modernizará por completo con un total de 16 actuaciones. Entre ellas, se instalará cartelería digital, varios puntos de información táctil, una maqueta interactiva 3D, un videowall a tres pantallas, puestos de gafas de realidad aumentada y un teatro virtual.

Gracias a estas tecnologías, los visitantes podrán comprender mejor el entorno natural de Villanúa, conocer la formación de Collarada, la historia de los primeros pobladores, acercarse a la vida de los murciélagos o sentir la fuerza del agua. En definitiva, se busca crear una experiencia de inmersión físico-virtual que ayude a concienciar sobre la importancia de preservar los recursos naturales.