Muere una persona y otra resulta herida en un incendio originado en un inmueble en Irun

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido en un incendio que ha tenido lugar esta tarde en un inmueble en la localidad guipuzcoana de Irun, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El siniestro ha tenido lugar a las 13:50 horas en un sótano de la calle Pelegrín de Uranzu. Se baraja como principal hipótesis la explosión de una bombona como causa del fuego.

Como consecuencia del incendio, una persona ha fallecido y otra ha resultado herida y ha tenido que ser evacuada en helicóptero al hospital de Cruces. El fuego ha sido sofocado por los Bomberos a las 14:40 horas.

Tras el levantamiento del cadáver, pasadas las 17.00 horas, el cuerpo ha sido trasladado de la zona, que ha permanecido acordonada únicamente en el lugar del suceso.

La Ertzaintza ha confirmado que se ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido, pero se baraja como principal hipótesis la explosión de una bombona.