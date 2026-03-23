Motril acoge esta Semana Santa el VII Clinic de Tecnificación ‘Manu del Moral’

Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde encargado del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, junto a los responsables del clinic Arturo Palomares y Francisco ‘Nene’ Quero, y el representante del patrocinador Bicimonda, Ramón Núñez, presentaron el VII Clinic de Tecnificación FAM SOCCER ‘Manu del Moral’, un programa intensivo de perfeccionamiento dirigido a jóvenes futbolistas.

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en horario de 9 a 13:30 horas, en el campo municipal del Cerrillo ‘Hermanos Callejón’, y está dirigida a las categorías prebenjamín (nacidos en los años 2018 y 2019), benjamín (2016 y 2017) y alevín (2014 y 2015). Este clinic está orientado, tanto a jugadores de campo como a porteros, incorporando además el trabajo específico del juego de pies en porteros, una faceta cada vez más importante en el fútbol actual. El programa incluye entrenamientos centrados en la técnica y la táctica individual, así como otros aspectos que habitualmente no se abordan en los clubes, todo ello en grupos reducidos para garantizar una atención más personalizada.

Durante la presentación, Daniel Ortega destacado la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo deportivo de los más jóvenes. “Este clinic es una oportunidad magnífica para que los niños y niñas de Motril sigan formándose en el ámbito deportivo, mejorando sus habilidades y aprendiendo valores fundamentales como el esfuerzo, el compañerismo y la constancia. Desde el Área de Deportes seguimos apostando por actividades que complementen la formación que reciben en sus clubes y que fomenten el deporte base”, sentenció.

Por su parte, Arturo Palomares y Francisco Quero explicaron que el objetivo principal del campus es ofrecer una formación más específica y detallada. “Trabajamos en grupos reducidos para poder centrarnos en cada jugador, corrigiendo aspectos técnicos y tácticos que durante la temporada, en los clubes, es más difícil abordar en profundidad”, señalaron; a la vez que adelantaron que “los participantes disfrutarán de diversas actividades, sorpresas, obsequios y un desayuno saludable durante las jornadas”.

Desde la entidad patrocinadora, Ramón Núñez subrayó el compromiso de Bicimonda con el deporte. “Para nosotros es fundamental apoyar cualquier iniciativa deportiva, independientemente de la disciplina. El deporte es salud, educación y valores, y creemos que es clave respaldar proyectos que fomentan todo esto entre los más jóvenes”, afirmó. El precio del clinic es de 100 euros, y las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico famsoccermotril@gmail.com o en los teléfonos 644 709 590 y 691 901 162.