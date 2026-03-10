El profesor que pidió ayuda en 'La Revuelta' detalla la dura realidad de sus alumnos: "Algunos nunca han salido de Zaragoza"

La intervención de Miguel Falo Sanjuán, profesor de un colegio de especial dificultad de Zaragoza, en el programa ‘La Revuelta’ para pedir ayuda ha generado una ola de solidaridad. El docente del CEIP Emilio Moreno Calvete, en el barrio de Las Delicias, admite estar todavía “aterrizando” tras la exposición mediática, pero tiene claro su fin: “Mientras sea por conseguir el objetivo, que es que los chicos y chicas de mi clase puedan ir sin tener que aportar dinero a las familias a la excursión, bienvenido sea”.

Un viaje para conocer el Pirineo

El objetivo del profesor es organizar un viaje de fin de curso para sus alumnos de sexto de primaria al Pirineo Aragonés, concretamente a Villanúa. La iniciativa surgió de su “ilusión porque los chicos pudieran conocer el Pirineo”, ya que, según explica, “muchos de ellos apenas han salido nunca de Zaragoza”. El principal obstáculo son los recursos de las familias. “El 100% del alumnado es de origen extranjero, y son familias a las que aportar aunque sea 30 euros para una excursión les puede descuadrar la economía del mes”, detalla.

Para lograr que el viaje sea gratuito, necesitan cubrir el coste del tren, que asciende a 16 euros por niño, y del albergue, que supone otros 15 euros. Con ese fin, los alumnos están realizando pulseras y chapas para vender en el barrio, a la espera de que se concrete la ayuda ofrecida por el programa de televisión. La respuesta institucional ya ha llegado por parte del Ayuntamiento de Villanúa, que costeará las entradas a la Cueva de las Güixas y al parque de aventura El Juncaral, además de un importante descuento en el alojamiento.

Miguel Falo Los alumnos esperan ese Bizum para poder financiar el viaje

La dura realidad de las aulas

Miguel, que se crio en el mismo barrio de Las Delicias, conoce de cerca la situación de sus alumnos. Aunque el centro arrastra el “estigma” de ser de especial dificultad, el profesor asegura que la realidad es más compleja. Explica que muchas familias tienen necesidades que repercuten negativamente en los niños, ya sea por el idioma o por el desconocimiento del sistema educativo, pero sobre todo por situaciones económicas que “son bastante dramáticas”.

El docente reflexiona sobre el impacto que esta inestabilidad familiar tiene en el rendimiento escolar y se pregunta: “¿Qué le voy a pedir a un niño que haga en el colegio en algunas ocasiones?, cuando en su principal pensamiento en casa igual de sus padres es saber si van a poder pagar el alquiler”. Para muchos de estos niños, añade, la excursión es una oportunidad única de “disfrutar del Pirineo, que puedan salir de casa”, ya que algunos “igual no conocerán el Pirineo hasta que tengan 20 y pico años”.

Miguel Falo Los alumnos fabrican pulseras y chapas para vender en el barrio y costear el viaje

A pesar de las dificultades, Miguel destaca el compromiso de muchas familias que, aun en una situación económica difícil, “apuestan muchísimo por la educación, están muy encima de sus hijos”. Gracias a ese apoyo, afirma con orgullo, “estos chicos también hay muchos que salen adelante y que son unos alumnos excepcionales”. Para él, lo que su clase le retorna como maestro “compensa todo lo demás”.

Miguel Falo Los alumnos realizan diferentes tareas

Una ola de solidaridad

El profesor se muestra muy agradecido por la cobertura mediática y, sobre todo, por la respuesta de la sociedad. La solidaridad del Ayuntamiento de Villanúa, el de Canfranc, y de los vecinos del barrio ha sido abrumadora. Igualmente, celebra haber podido poner en valor su “pueblo al uso, que es Villanúa”, y atractivos patrimoniales como el Canfranero, demostrando que un gesto en televisión puede movilizar conciencias y recursos.