Una entrega de custodia en Jaca desata una batalla campal entre dos familias

Una pelea tumultuaria en el paseo de la Constitución de Jaca (Huesca) ha terminado con la detención de tres miembros de una misma familia. Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo cuando dos familias, una de Jaca y otra de Sangüesa (Navarra), se encontraron para el cambio de custodia de un hijo menor de una expareja.

Un detenido por violencia de género

En el transcurso de la reyerta, el detenido por violencia de género agredió a su expareja, a la madre de ésta y a una familiar de ambas. A esta última le causó una herida incisa de carácter leve en la cara con una navaja, según han informado a EFE fuentes policiales.

El agresor y sus padres fueron detenidos como presuntos responsables de delitos de riña tumultuaria y de lesiones. Sobre el primero recae también la acusación de un delito de violencia de género en el ámbito familiar.

Rápida intervención policial

En la intervención policial tomaron parte tanto agentes de la comisaría de Policía Nacional de Jaca como del Puesto Fronterizo de Canfranc, y efectivos de policía local de la capital jaquesa, desplegados todos gracias al rápido aviso dado por testigos del suceso.

Las fuentes citadas han explicado que tras declarar en dependencias policiales, los detenidos pasarán este martes a disposición judicial.