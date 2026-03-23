Aitor López Rekarte, en Deportes COPE Gipuzkoa: "Matarazzo muere de valiente"

La Real Sociedad encajó una dura derrota por 3-1 ante el Villarreal en La Cerámica, un partido que los locales sentenciaron en apenas 23 minutos. Este resultado no solo deja al equipo en la séptima posición, todavía en la pelea por los puestos europeos, sino que también trae como peaje la lesión de Igor Zubeldia. Las pruebas médicas han confirmado una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con una baja estimada de tres semanas que pone en duda su llegada a la final de la Copa del Rey.

Valentía contra pragmatismo

El partido ha abierto un intenso debate sobre el planteamiento del equipo. En la tertulia ‘El Vestuario del Kukuarri’ de Deportes COPE Gipuzkoa, el periodista Mauri Idiakez apuntó a la necesidad de cambiar la estrategia según el rival: "hay veces que no se nos tienen que caer los anillos por jugar en función del rival". Idiakez criticó que no se puede ir "tan alocado arriba" contra equipos con la maestría del Villarreal en las transiciones.

Una visión compartida por el excapitán de la Real Sociedad, Aitor López Rekarte, quien considera que el plan de partido no fue el adecuado. "El Villarreal tiene un equipazo, tiene una gran plantilla, y nos hicieron mucho daño", afirmó. Según López Rekarte, la insistencia en una idea de juego vistosa pero arriesgada tiene un alto coste: "a veces, el entrenador, y en este caso, Matarazzo muere de valiente".

Hay veces que no se nos tienen que caer los anillos por jugar en función del rival" Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en San Sebastián

La leyenda txuri urdin, Bixio Gorriz, también se sumó al análisis, subrayando las carencias defensivas. "Encajamos muchos goles", lamentó Gorriz, recordando que el equipo ya ha recibido 45 goles en contra esta temporada. Para el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la Real, es imprescindible "dar una sensación de seguridad defensiva mayor" para poder aspirar a los objetivos marcados.

El futuro de Álex Remiro

Otro de los grandes focos de debate ha sido la situación de Álex Remiro. El portero aún no ha aceptado la propuesta de renovación de la Real Sociedad y desde Barcelona ya surgen informaciones que apuntan a una negociación con el club azulgrana. Ante esta situación, el club parece tener claro el camino con la portería, tras las renovaciones de los canteranos Marrero y Fraga.

Las opiniones en El Vestuario de la COPE fueron diversas. Mauri Idiakez se mostró contundente y tranquilo ante una posible salida del guardameta navarro. "Si se va Remiro, voy a dormir muy tranquilo, porque tenemos un porterazo para mí en Marrero, espectacular", sentenció, agradeciéndole los servicios prestados.

Si se va Remiro, voy a dormir muy tranquilo" Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en San Sebastián

Por su parte, Bixio Gorriz le recordó que en la Real "está bien valorado, es titular y allí [en el Barça] ya veríamos". Aitor López Rekarte añadió que la dirección deportiva debe pensar en "lo que condiciona en el juego" tener un portero u otro, destacando el buen juego de pies de Remiro.

Polémica en la convocatoria

Finalmente, la convocatoria de la selección española ha generado controversia. La inclusión de Ander Barrenetxea, que justo ahora está recuperando el tono tras su lesión, ha sido duramente criticada por Mauri Idiakez. "Es ridículo que convoque a Barrenetxea", afirmó, cuestionando que se le llame para dos partidos amistosos cuando apenas está cogiendo el tono.

Sin embargo, tanto Aitor López Rekarte como Bixio Gorriz ofrecieron una perspectiva diferente. El primero lo ve como "una oportunidad para él" y "un momento para sentirse reconocido", mientras que Gorriz cree que la llamada "le va a venir bien" y le dará "un plus" de confianza que puede beneficiar a la Real Sociedad a su regreso.