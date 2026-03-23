Badajoz presume en el Día del Agua: "Es una de las de mayor calidad de España"

En el marco del Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de marzo, el teniente de alcalde y delegado de Agua de Badajoz, Carlos Urueña, y el gerente de Aqualia en la ciudad, Vicente Moreno, han detallado la gestión del suministro en el programa 'Mediodía COPE Badajoz'. Ambos han destacado que el agua de la capital pacense goza de una calidad excepcional, posicionándose muy por encima de la media española, gracias a un esfuerzo constante en inversión y tecnología.

El agua de Badajoz tiene una calidad que está muy por encima de la media de España" Carlos Urueña Teniente de Alcalde

El Ayuntamiento de Badajoz mantiene un compromiso firme con la modernización de la red. Según ha explicado Urueña, en los últimos cuatro meses se han invertido más de 2 millones de euros en obras de abastecimiento y saneamiento en zonas como Las Vaguadas, la calle Esteban Sánchez o el puente de la Universidad. Además, ha anunciado una próxima inversión de más de 4 millones de euros para renovar dos de los seis depósitos de La Luneta.

El ciclo integral del agua, al descubierto

El edil pacense ha explicado el complejo ciclo integral del agua en la ciudad, un proceso que la ciudadanía a menudo desconoce. El agua se capta en el embalse de Villar del Rey, que cuenta con un agua de muy buena calidad, y se transporta a lo largo de más de 40 kilómetros hasta la moderna estación potabilizadora de Badajoz. Una vez tratada, se distribuye a través de una red de 600 kilómetros de tuberías desde los depósitos principales de La Luneta.

JLL Parque del Guadiana (Badajoz)

Tras su uso, las aguas residuales son recogidas por más de 400 kilómetros de colectores y conducidas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la zona de Caya, además de otras cinco en las pedanías. Finalmente, el agua se devuelve limpia al río Guadiana con una calidad excelente, completando así el ciclo.

Tecnología para una eficiencia récord

Badajoz presume de un rendimiento hidráulico superior al 80%, una cifra notablemente por encima del 70% de la media nacional, tal como indicó Urueña. Esta eficiencia se logra mediante la renovación progresiva de tuberías antiguas y la implementación de tecnología de vanguardia, que incluye sensores capaces de detectar fugas en tiempo real.

En este sentido, Vicente Moreno ha destacado el ambicioso proyecto de telelectura de contadores, con el que se espera alcanzar el 90% de los 70.000 contadores de la ciudad este año. Este sistema no solo optimiza la detección de incidencias en instalaciones particulares, sino que también permite monitorizar el consumo en hogares de personas vulnerables para detectar posibles problemas.

El gran reto: las toallitas húmedas

Uno de los mayores desafíos para la red de saneamiento es el mal uso de productos como las toallitas húmedas. Vicente Moreno ha calificado este problema como el "cáncer" de la infraestructura, explicando que, aunque se comercialicen como desechables, provocan graves atascos. Cada año, se extraen muchas toneladas de estos residuos de las instalaciones de bombeo y depuración, lo que genera "muchísimo trabajo y muchos dolores de cabeza".

Mayor y mejor calidad que la que tenemos en el grifo, no la vamos a tener en ningún otro sitio" Vicente Moreno Gerente de Aqualia

Para combatir estos problemas y fomentar el ahorro, desde el Ayuntamiento y Aqualia se promueven campañas de concienciación y educación ambiental, incluyendo visitas de colegios a las instalaciones. Ambos responsables han defendido con orgullo la calidad del suministro local, afirmando que no dudan en pedir agua del grifo en los restaurantes. Moreno se ha mostrado "totalmente convencido", asegurando que "mayor y mejor calidad que la que tenemos en el grifo, no la vamos a tener en ningún otro sitio".